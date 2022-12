Para Milei, "el dólar no tiene techo porque el peso no tiene piso" Analizó que "el dólar no tiene techo porque el peso no tiene piso", calificó de "falsificación" la emisión del Banco Central. Además criticó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre el cual opinó que es un "kirchnerista de buenos modales" y dijo que la coparticipación es "una estafa",