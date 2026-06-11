Con malestar interno por Manuel Adorni, la mesa política buscó contener una crisis que sigue abierta

El jefe de Gabinete volvió a la actividad política tras presentar sus declaraciones juradas rectificativas. Aunque el Gobierno evitó abrir una discusión pública sobre el caso, tampoco hubo una defensa cerrada de los principales referentes del oficialismo.

La mesa política del Gobierno se reunió este jueves en Casa Rosada, en el marco de la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni , que no alcanzó para cerrar el debate interno y obligó al entorno presidencial a administrar una situación que todavía amenaza con extenderse.

El encuentro marcó el regreso de Adorni después de varios días sin actividad oficial y una noche dominada por explicaciones sobre su patrimonio y por la expectativa que había generado la regularización de su situación ante la Oficina Anticorrupción. Sin embargo, lejos de representar un punto final, la presentación de las rectificativas abrió una nueva etapa judicial.

En Balcarce 50 reconocen por lo bajo que el caso produjo incomodidad. La principal preocupación no pasa únicamente por los montos declarados sino por el contraste entre las explicaciones brindadas durante meses y la necesidad posterior de corregir tres ejercicios consecutivos de declaraciones juradas.

La prueba más evidente de esa incomodidad fue el silencio que predominó entre las principales figuras del Gobierno. Ningún integrante de peso del Gabinete salió públicamente a defender al jefe de Gabinete después de la presentación de la documentación.

La convocatoria había sido impulsada por el propio Adorni días atrás y reunió a varios de los principales dirigentes del oficialismo. Participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich; el asesor Santiago Caputo: el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem. El único ausente entre las figuras habituales fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien se encuentra en un "viaje personal".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2065058453635108970&partner=&hide_thread=false ¡Muchas gracias, Presidente! De aquel abrazo a estar cambiando la Argentina para siempre.



Vamos, vamos, vamos!!!! https://t.co/HozOA7fO5c — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 11, 2026

Bullrich, una de las dirigentes con mayor peso político dentro del oficialismo, volvió a tomar distancia de la estrategia defensiva desplegada alrededor del funcionario. Sus declaraciones sobre que la situación era "más que un error", vertidas a la prensa acreditada antes de ingresar al conclave, fueron interpretadas como una señal de que el tema genera preocupación incluso entre dirigentes cercanos al Presidente. No alcanzó, para aplacar su enojo, la torta de cumpleañeros que el propio Adorni llevó para agasajarla por el aniversario de su natalicio.

La reunión de este jueves buscó ser una foto de apoyo y evitar que el episodio termine derivando en una discusión interna de mayor escala. No obstante, no hubo imagen oficial tras el encuentro, como en otras ocasiones. Lo llamativo es que, según pudo saber este medio, los asistentes se tomaron una fotografía grupal que finalmente no fue difundida por los canales oficiales de la Casa Rosada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2065150904097984521&partner=&hide_thread=false Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) June 11, 2026

Cerca de Javier Milei aseguran que no existe ninguna evaluación sobre el futuro de Adorni y que el funcionario conserva la confianza presidencial. En este marco, el propio jefe de los ministros anunció como señal de continuidad que asistirá al Senado en julio para presentar un nuevo informe de gestión.

Sin embargo, puertas adentro admiten que la situación generó ruido en distintas áreas del Gobierno y que varios dirigentes hubieran preferido que el tema se resolviera mucho antes. El propio Presidente, de hecho, se limitó a retuitear un mensaje de apoyo del cineasta Santiago Oría, pero no dedicó palabras públicas al jefe de Gabinete.

Mientras tanto, la Justicia avanza con el análisis de las declaraciones juradas rectificativas correspondientes a 2023, 2024 y 2025. El fiscal Gerardo Pollicita ya solicitó la documentación para reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y determinar si los bienes incorporados ahora debieron haber sido declarados con anterioridad.