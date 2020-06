Javier Milei protagonizó un tenso cruce con una infectóloga al aire por la cuarentena

“Tenés otros casos exitosos como el de Taiwán, Japón, Singapur, Nueva Zelanda. Sin ir más lejos tenés pegadito uno acá que se llama Uruguay. Ese falso dilema bastante berreta para un profesional con lectura… Eso no es una discusión seria”, aseguró el mediático economista, quien se expresa en contra de la cuarentena.

Luego, aseguró que con estas mediadas no hay equilibrio y rescató nuevamente la palabra infectocracia: “Nos quedamos todos encerrados y vas a tener 45 millones de muertos de hambre. Argentina va a mostrar los peores números del mundo, ahí le vamos a preguntar a los infectólogos lo que hacemos”.

Tras escuchar a Milei, Piovano salió al aire para responderle con dureza: “La famosa falsa dicotomía berreta la instalaron ellos. Ahora se preocupan porque cerraron las fábricas cuando en el periodo anterior cerraban todos los días y jamás lo escuchamos quejarse al señor Milei”.

“Entonces a mí me causa gracia y miedo cuando veo que se habla de esta forma queriendo creer que me va insultar”, manifestó la infectóloga, quien agregó: “Estamos acá trabajando, estamos atendiendo personas que están sufriendo. Sus familias no las van a poder ver antes de que se mueran”.

Finalmente, reafirmó que mantener la cuarentena es muy importante para no saturar el sistema de salud: “No tiene función pública y nos viene a hablar de gestión pública. Lea un poquito, es muy grave lo que va a pasar si seguimos con esta apertura y si la gente no toma conciencia”.