John Templeton: "Los mercados alcistas nacen en el pesimismo"

La famosa frase de John Templeton resume cómo las emociones de los inversores atraviesan cuatro etapas y pueden influir en las decisiones financieras.

John Templeton vinculó los ciclos bursátiles con los cambios en el ánimo de los inversores, desde el pesimismo extremo hasta la euforia.

El reconocido inversor John Templeton dejó una de las frases más citadas de la historia de los mercados: "los mercados alcistas nacen en el pesimismo, crecen con el escepticismo, maduran con el optimismo y mueren en la euforia" . La idea fue registrada públicamente en 1994 y se convirtió en una referencia para analizar la relación entre precios y comportamiento inversor.

Su planteo parte de una observación sencilla: las mejores oportunidades pueden aparecer cuando el sentimiento general es negativo , mientras que los mayores riesgos pueden surgir cuando las expectativas se vuelven excesivamente optimistas. Templeton llamó a ese extremo negativo el momento de “máximo pesimismo”.

La primera etapa es el pesimismo. Suele aparecer después de fuertes caídas, cuando predominan las dudas, las malas noticias y el temor a que los precios continúen bajando. En el esquema de Templeton, es justamente en ese contexto cuando puede comenzar un nuevo ciclo alcista, aunque identificar el punto exacto de un mínimo resulta difícil.

Después llega el escepticismo . Los precios pueden empezar a recuperarse, pero buena parte de los inversores todavía desconfía de la suba y considera que podría tratarse de un movimiento pasajero. Esta etapa suele estar marcada por una recuperación que convive con dudas sobre la sostenibilidad de la mejora.

La tercera fase es el optimismo , cuando la recuperación empieza a ganar aceptación y más inversores se incorporan al mercado. Finalmente aparece la euforia, caracterizada por expectativas muy elevadas y una confianza que puede llevar a minimizar los riesgos. Para Templeton, esa última etapa precede al final del mercado alcista.

Qué es el "máximo pesimismo" y cómo usarlo a tu favor al invertir

Para Templeton, el máximo pesimismo representa el momento en que el sentimiento negativo alcanza uno de sus niveles más extremos. Su razonamiento era que, cuando la mayoría de los inversores quiere vender, pueden aparecer activos cuyo precio ya incorpora una gran cantidad de malas expectativas.

La dificultad está en que nadie puede saber con precisión cuándo se alcanzó el piso. Incluso después de una caída importante, los precios pueden continuar bajando y las condiciones económicas pueden empeorar antes de comenzar una recuperación. Por eso, la idea de Templeton no equivale a una fórmula capaz de anticipar exactamente el mercado.

Su enfoque estaba relacionado con la búsqueda de valor y oportunidades que el mercado estuviera descartando. La propia filosofía de Templeton sostenía que encontrar una ganga implica, muchas veces, mirar activos que otros inversores están vendiendo.

La semana dejó una mejora marcada en el riesgo país, aunque el avance del dólar financiero limitó el desempeño del S&P Merval medido en moneda dura. Depositphotos

¿Por qué la euforia es el mayor peligro para el inversor?

En el extremo opuesto aparece la euforia, cuando el optimismo se transforma en una confianza excesiva. En esa instancia, las expectativas pueden crecer hasta niveles difíciles de sostener y algunos riesgos pueden quedar relegados frente a la expectativa de nuevas ganancias.

El problema no es simplemente que los inversores sean optimistas, sino que la euforia puede llevar a subestimar escenarios negativos. El esquema de Templeton plantea que, cuando prácticamente desaparecen las preocupaciones, el mercado puede encontrarse cerca de una etapa de madurez.

La enseñanza central de este enfoque es que las emociones no siempre acompañan los mejores momentos para tomar decisiones. El propio marco de Templeton advierte que reconocer las cuatro etapas en tiempo real es difícil y que no existe una medición precisa que indique exactamente en qué punto del ciclo se encuentra un mercado.