El salario pretendido por los argentinos promedió los $1.805.897 en mayo y volvió a perder contra la inflación

Las remuneraciones solicitadas subieron 1,18% en mayo y promediaron los $1.805.897, ubicándose casi un punto por debajo del IPC mensual. Finanzas e Ingenierías registran los sueldos pedidos más altos, en un mercado con grandes diferencias sectoriales.

Un estudio relevó la situación salarial en Argentina , con foco en las pretensiones laborales de los trabajadores en sus postulaciones. El área de Tecnología y Sistemas registra el mayor crecimiento en los salarios pretendidos de 2026 con un aumento del 13.87%, en las posiciones junior. Mientras que en las posiciones Semi Senior y Senior, el área de Administración y Finanzas es la que muestra el mayor incremento, con un aumento acumulado del 13.52%.

Estos datos se desprenden del último Index del Mercado Laboral de Bumeran, la app de empleo de Latinoamérica. Según el informe, en el mes de mayo, los salarios pretendidos por los argentinos registraron un aumento del 1,18% , alcanzan los 1.805.897 pesos por mes , y se ubican 0,92 puntos porcentuales por debajo de la inflación del mismo periodo, que es de 2,1%.

Si observamos en términos anuales, las remuneraciones pretendidas crecieron un 4,25% , por debajo de la inflación acumulada en el mismo periodo que es del 14,7 %.

Según el nivel de seniority, el sueldo promedio en las posiciones de supervisor y jefe fue de 2.574.573 pesos por mes , con un aumento de 6,96 % respecto al mes anterior; en las categorías semi senior y senior fue de 1.826.889 pesos por mes , con un aumento de 0,71% ; y en los niveles junior fue de 1.318.211 pesos por mes con un descenso de 2,69% .

image (28)

Dentro de los postulantes junior, en términos intermensuales el sector Tecnología y Sistemas es el que presenta mayores subas con un aumento del 4,23%. Por el contrario, Administración y Finanzas es el que presenta la mayor disminución, con un decrecimiento de -5,23%. El cambio promedio respecto al mes anterior en las posiciones junior es de -2,69%.

image (30)

Los sectores con más postulaciones

Durante mayo, la demanda de empleo se canalizó principalmente en el rubro de Ventas, absorbiendo el 11,35% del total de las aplicaciones. Detrás se ubicaron las áreas de Almacén, Depósito y Expedición con un 10,93%, y Producción con el 9,98%. El bloque de puestos más demandados se completó con Administración (8,47%), Comercial (6,08%), Atención al Cliente (5,46%) y Logística (2,95%).

Federico Barni, CEO de Bumeran.com, destacó la marcada asimetría que exhibe el mercado: "Mientras que las áreas de Tecnología y Administración lideran el crecimiento salarial, sectores como Otros y Comercial registran el mayor descenso de los salarios pretendidos en lo que va de 2026".

Respecto a la dinámica de los postulantes, el ejecutivo advirtió sobre el impacto del volumen de búsquedas: "El área de Ventas concentra la mayor cantidad de postulaciones, liderando el ranking con un 11,35% del total del volumen. Esta fuerte sobreoferta de perfiles podría generar la moderación en las expectativas de los talentos, traccionando los salarios requeridos a la baja".

Finanzas: el rol con el salario pretendido más alto

El sector de Finanzas fue el rol con el salario pretendido más alto para las posiciones de supervisor y jefe, con 4.250.000 pesos por mes. En el caso de los puestos semi senior y senior, el rol con la pretensión salarial más alta es Ingeniería en Petróleo y Petroquímica, con 3.875.000 pesos por mes; y para el segmento junior es Ingeniería Civil, con 2.975.000 pesos por mes.

Por el contrario, las posiciones con los sueldos promedio más bajos fueron Camareros con 850.000 pesos por mes en el sector junior y con 950.000 pesos por mes para los niveles semi senior y senior; y Servicios con 1.150.000 pesos por mes para el segmento de supervisor o jefe.

La brecha salarial según género

En mayo, según el informe, la brecha salarial según género alcanzó el 6,38% a favor de los varones. El salario requerido promedio por los hombres fue de 1.847.842 pesos por mes, mientras que el solicitado por las mujeres fue de 1.736.998 pesos por mes.

En comparación con abril, el sueldo promedio pretendido por los hombres aumentó 1,37%, y el de las mujeres aumentó un 4,22%.