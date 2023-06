Juan Martin Benitez asume como COO de IOL invertironline

Con una visión clara sobre los desafíos que le esperan, Benitez destaca la importancia de optimizar los procesos internos, comprender las necesidades de los clientes y seguir contribuyendo a la transformación digital de su forma de invertir para continuar mejorando de forma continua. "Es una muy buena oportunidad y un gran reto , ya que la empresa se encuentra en pleno crecimiento y tiene como objetivo seguir por esta línea" afirma el flamante COO de IOL invertironline. "Me sumé a IOL porque comparto plenamente la visión de la empresa y estoy convencido de que puedo contribuir de manera positiva. Me encontré con un equipo altamente comprometido, lo que me llena de confianza para lograr resultados sobresalientes junto a ellos" agregó.