La amistad de Luis Brandoni con Robert de Niro y dónde ver "Nada", la serie que hicieron juntos

Un vínculo que nació fuera de cámara y terminó en el streaming: cómo se conocieron y qué se sabe del futuro de la serie.

La relación entre Luis Brandoni y Robert De Niro parecía, en un principio, algo improbable. Uno, figura histórica del cine y el teatro argentino; el otro, una leyenda viva de Hollywood. Sin embargo, la relación entre ambos fue tomando forma con el tiempo hasta derivar en un proyecto compartido que llamó la atención dentro y fuera del país.

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Ese vínculo terminó materializándose en “Nada”, una miniserie que combina humor, costumbrismo y un tono muy porteño. La participación de De Niro, aunque breve, generó repercusión inmediata y puso a la producción en el radar internacional. No todos los días un actor de su talla aparece en una ficción local, y menos en un registro tan particular.

Detrás de cámara, la historia tiene matices que van más allá del trabajo. Una relación de confianza , encuentros personales y hasta momentos compartidos en contextos íntimos alimentaron una amistad que, con el tiempo, se volvió parte del relato alrededor de la serie.

El vínculo entre Brandoni y De Niro se fue gestando a partir de coincidencias en el mundo artístico y contactos en común. Con el correr de los años, esa relación creció hasta incluir encuentros personales, como una recordada Navidad en Nueva York , donde compartieron tiempo lejos de los sets.

No se trató solo de un trato profesional. Había una conexión genuina , marcada por el respeto mutuo y cierta complicidad que fue tomando forma con el tiempo. En entrevistas, Brandoni dejó entrever que la relación con el actor estadounidense no era superficial, sino sostenida por charlas y experiencias compartidas.

Ese lazo fue clave para que De Niro aceptara participar en “Nada”. Si bien su intervención es acotada, su presencia tiene peso simbólico y aporta una dimensión distinta a la serie.

Nada Brandoni De Niro.webp Luis Brandoni y Robert De Niro protagonizan Nada, lo nuevo de Star+.

De qué se trata y dónde ver Nada, la miniserie que hicieron juntos

“Nada” gira en torno a Manuel, un crítico gastronómico porteño interpretado por Brandoni, que atraviesa un cambio en su rutina tras la pérdida de su empleada doméstica. La serie mezcla costumbrismo local, humor ácido y reflexiones sobre la vida cotidiana, con Buenos Aires como escenario central.

En ese contexto aparece el personaje de De Niro, que interpreta a un viejo amigo del protagonista. Su participación funciona como un contrapunto interesante y le suma un aire internacional a una historia profundamente arraigada en la cultura argentina. Se puede ver en la plataforma Star+.

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¿Qué pasará con la segunda temporada de Nada?

El éxito de la primera temporada de Nada fue tal que la producción había confirmado una segunda temporada y se esperaba la participación de ambos actores.

Tras el fallecimiento de Brandoni, la continuación es una gran incógnita. Hasta ahora, sólo se sabía que junto a Robert De Niro se estaba trabajando en el guion de esta nueva etapa. La historia contaría con cinco episodios, tendría escenas en Nueva York y se iba a titular "Todo".

Sin embargo, por el momento Disney+ no emitió ningún comunicado, tampoco De Niro. No está claro si llegaron a grabarse escenas o quedó en etapa de preproducción.