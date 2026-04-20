La relación entre Luis Brandoni y Robert De Niro parecía, en un principio, algo improbable. Uno, figura histórica del cine y el teatro argentino; el otro, una leyenda viva de Hollywood. Sin embargo, la relación entre ambos fue tomando forma con el tiempo hasta derivar en un proyecto compartido que llamó la atención dentro y fuera del país.
La amistad de Luis Brandoni con Robert de Niro y dónde ver "Nada", la serie que hicieron juntos
Un vínculo que nació fuera de cámara y terminó en el streaming: cómo se conocieron y qué se sabe del futuro de la serie.
-
Adiós a Brandoni: la partida de un espíritu luchador con el talento y los valores de los grandes
-
De "Esperando la carroza" a "Nada": dónde ver las mejores películas y series de Brandoni
Ese vínculo terminó materializándose en “Nada”, una miniserie que combina humor, costumbrismo y un tono muy porteño. La participación de De Niro, aunque breve, generó repercusión inmediata y puso a la producción en el radar internacional. No todos los días un actor de su talla aparece en una ficción local, y menos en un registro tan particular.
Detrás de cámara, la historia tiene matices que van más allá del trabajo. Una relación de confianza, encuentros personales y hasta momentos compartidos en contextos íntimos alimentaron una amistad que, con el tiempo, se volvió parte del relato alrededor de la serie.
La relación que unía a Brandoni con de Niro
El vínculo entre Brandoni y De Niro se fue gestando a partir de coincidencias en el mundo artístico y contactos en común. Con el correr de los años, esa relación creció hasta incluir encuentros personales, como una recordada Navidad en Nueva York, donde compartieron tiempo lejos de los sets.
No se trató solo de un trato profesional. Había una conexión genuina, marcada por el respeto mutuo y cierta complicidad que fue tomando forma con el tiempo. En entrevistas, Brandoni dejó entrever que la relación con el actor estadounidense no era superficial, sino sostenida por charlas y experiencias compartidas.
Ese lazo fue clave para que De Niro aceptara participar en “Nada”. Si bien su intervención es acotada, su presencia tiene peso simbólico y aporta una dimensión distinta a la serie.
De qué se trata y dónde ver Nada, la miniserie que hicieron juntos
“Nada” gira en torno a Manuel, un crítico gastronómico porteño interpretado por Brandoni, que atraviesa un cambio en su rutina tras la pérdida de su empleada doméstica. La serie mezcla costumbrismo local, humor ácido y reflexiones sobre la vida cotidiana, con Buenos Aires como escenario central.
En ese contexto aparece el personaje de De Niro, que interpreta a un viejo amigo del protagonista. Su participación funciona como un contrapunto interesante y le suma un aire internacional a una historia profundamente arraigada en la cultura argentina. Se puede ver en la plataforma Star+.
¿Qué pasará con la segunda temporada de Nada?
El éxito de la primera temporada de Nada fue tal que la producción había confirmado una segunda temporada y se esperaba la participación de ambos actores.
Tras el fallecimiento de Brandoni, la continuación es una gran incógnita. Hasta ahora, sólo se sabía que junto a Robert De Niro se estaba trabajando en el guion de esta nueva etapa. La historia contaría con cinco episodios, tendría escenas en Nueva York y se iba a titular "Todo".
Sin embargo, por el momento Disney+ no emitió ningún comunicado, tampoco De Niro. No está claro si llegaron a grabarse escenas o quedó en etapa de preproducción.
- Temas
- Luis Brandoni
- Robert De Niro
Dejá tu comentario