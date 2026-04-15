Donald Trump amenazó con despedir a Jerome Powell si decide permanecer en su cargo tras el fin de su mandato en la Fed + Seguir en









El titular del banco central de EEUU dijo que podría seguir al frente de la institución que regula las tasas si sigue la investigación en su contra.

Donald Trump y Jerome Powell.

El presidente de EEUU, Donald Trump, volvió a amenazar con despedir al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, si es que decide permanecer en la junta de gobierno del banco central estadounidense una vez que concluya su período el próximo mes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En una entrevista televisiva, le recordaron al republicano que Powell se mantiene en la postura de permanecer en su cargo mientras siga pendiente una investigación en su contra: “Bueno, entonces tendré que despedirlo?”, respondió al respecto.

El titular de la Fed afirmó que permanecería como presidente del comité que fija las tasas de interés después de que termine su mandato si no se confirma a ningún sucesor. Y señaló que podría quedarse incluso más tiempo si la citada investigación continúa.

Nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el presidente de EEUU y el titular de la Fed Trump lleva meses queriendo destituir a Powell como presidente de la Fed, al considerar que se ha tardado demasiado en recortar las tasas de interés para impulsar rápidamente la economía estadounidense.

El presidente nominó al exfuncionario de la Fed, Kevin Warsh, para suceder a Powell. Sin embargo, la confirmación de Warsh se ha retrasado por una investigación del Departamento de Justicia sobre breves comentarios que Powell hizo ante la Comisión Bancaria del Senado en junio acerca de la renovación del edificio de la Fed. El senador Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte, ha dicho que no votará para confirmar a ningún nominado hasta que se retire la investigación.