La guerra en Medio Oriente sacude la economía global: salen datos clave y se debate el riesgo de estanflación

Esta semana se conocerán encuestas empresariales, ventas minoristas e indicadores de precios en Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. El mercado buscará medir cuánto daño dejó el conflicto con Irán sobre crecimiento e inflación.

Los bancos centrales bajo presión por el aumento de los precios.

El impacto económico acumulado tras siete semanas de conflicto en Medio Oriente comenzará a reflejarse con mayor claridad la próxima semana, cuando se publique una nueva batería de indicadores globales sobre actividad, inflación y confianza empresaria.

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El foco estará puesto en una segunda ronda de encuestas privadas que permitirán medir si el deterioro observado durante el primer mes de guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán se profundizó durante abril.

Los primeros datos l legarán el jueves con los índices PMI de economías que van desde Australia hasta Estados Unidos. Según previsiones relevadas por Bloomberg, Alemania, Francia, la eurozona y el Reino Unido mostrarían un nuevo deterioro, mientras que en Estados Unidos los indicadores se mantendrían prácticamente sin cambios.

El mercado seguirá especialmente atento a señales de estanflación , un escenario que combina inflación elevada con crecimiento estancado.El concepto volvió a ganar espacio tras las advertencias de Chris Williamson, economista jefe de S&P Global, quien señaló que el índice global de marzo ya mostraba riesgos consistentes con ese cuadro económico.

La preocupación también fue compartida esta semana en Washington durante las reuniones del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde el organismo alertó sobre posibles escenarios cercanos a una recesión mundial.

“Incluso si la guerra terminara mañana, la recuperación tardaría bastante tiempo en ponerse en marcha. El impacto ya está incorporado”, afirmó la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

Bancos centrales frente a un escenario incierto

Las próximas publicaciones serán determinantes también para los bancos centrales.El economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, reconoció que las encuestas empresariales serán una referencia importante para la próxima decisión de tasas prevista para este mes.

En Europa también se conocerán el índice de confianza empresarial francés y el Ifo alemán, dos termómetros centrales para evaluar la salud económica de la región.En Estados Unidos, además de los PMI, se publicarán ventas minoristas y el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, cuya lectura preliminar marcó mínimos históricos recientes.

Las ventas minoristas estadounidenses serán uno de los datos más relevantes de la semana.Los economistas esperan una suba nominal en marzo explicada en gran parte por el aumento del gasto en combustibles, tras la suba del petróleo generada por la guerra con Irán.

Sin embargo, excluyendo gasolina y automóviles, el consenso espera una demanda más moderada, reflejando que muchos hogares comenzaron a recortar otros consumos para compensar el mayor costo energético.

EEUU - Irán La guerra en Medio Oriente presiona los precios internos de EEUU

Asia, entre inflación importada y menor demanda

En Asia, la atención se concentrará en los efectos de la crisis energética sobre la inflación regional.Se publicarán datos de precios en Singapur, Hong Kong y Japón, además de PMI en Australia, Japón e India. También habrá decisiones monetarias en Indonesia y Filipinas, donde se espera un sesgo más restrictivo frente al avance de la inflación importada. China, por su parte, mantendría sin cambios su tasa preferencial de préstamos, mientras intenta equilibrar crecimiento con presión cambiaria.