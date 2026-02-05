La advertencia de Miguel Kiguel sobre la deuda y la polémica del INDEC: "Los números no cierran"

El economista opinó sobre la estrategia de deuda del gobierno de Javier Milei. Además, también opinó sobre la polémica entorno a la aplicación del nuevo índice de inflación.

El economista Miguel Kiguel opinó sobre la política económica del Gobierno y se centró en dos temáticas principales: la estrategia de deuda de la gestión de Javier Milei y la polémica alrededor de la aplicación del nuevo índice de inflación del INDEC.

Sobre la estrategia cambiaria, Kiguel dejó una advertencia tajante: " Los números no cierran, las privatizaciones no van a dar suficiente plata como para poder pagar la deuda ”. Por otro lado, analizó que fue “error no forzado” del Gobierno no implementar el nuevo instrumento de medición antes de las elecciones.

El especialista puso el foco sobre la estrategia de deuda del Gobierno y analizó el mecanismo en el que trabaja el Ejecutivo para pagar los compromisos. En detalle, Kiguel asegura que buscará avanzar mediante privatizaciones.

Así, el economista aseguró que las privatizaciones no darán los suficientes dólares para poder pagar los vencimientos.

Además, Kiguel también dudó sobre la capacidad de a cumulación de reservas internacionales que tiene el Banco Central. A pesar del rally de compras, el economista advirtió que - por el momento - los montos alcanzan para pagar los intereses y vencimientos de capital.

“Se veía que Argentina había empezado un nuevo camino de aumentar reservas internacionales. Y ahora con esta declaración de ayer de Milei otra vez empezamos a preguntar ¿en serio van a subir las reservas?´ Porque lo que está comprando ahora fundamentalmente alcanza para pagar los vencimientos de deuda. No alcanza como para acumular dólares en el Banco Central", destacó.

Por último, el economista mostró dudas ante la afirmación del Gobierno de lograr una inflación que inicie con 0% en el mes de agosto. Según analizó, tiene un 10% de chances a que ese escenario se cumpla, frente a un 90% de probabilidad de que la inflación se mantenga por encima de esa proyección.

La inflación del INDEC

El economista también se hizo eco del conflicto que surgió tras la salida de Marco Lavagna del INDEC y el debate por la aplicación de una nueva forma de medición del índice.

Marco Lavagna - INDEC Lavagna renunció a su puesto como titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el pasado lunes.

"(Lo del INDEC) fue una mala noticia. Sobre todo porque es un número que estuvo muy sensibilizado a partir de (la gestión de Guillermo) Moreno. Lo que uno no quiere son sorpresas. Y estas sorpresas caen muy mal por los antecedentes“, explicó.

Según el exsubsecretario de Finanzas, el Gobierno cometió un “error no forzado” al no implementar los cambios previo a las elecciones de 2025. “No es una excusa para no cambiar un índice de precios y no reflejar la verdad”, disparó al respecto.

En este escenario, Kiguel también puso el foco sobre el impacto que estos conflictos pueden tener en la percepción del extranjero. Según afirmó, los inversores están "muy sensibilizados" y permanecen atentos a la posibilidad de que regresen políticas "poco transparentes".