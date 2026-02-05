La misión técnica del FMI se ampliará este viernes: ¿cuáles son los ejes centrales de la revisión? Por Julián Guarino + Seguir en









La misión del FMI, que cubre la consulta del Artículo IV, se enmarca en el Servicio Ampliado del Fondo aprobado en 2025 y por un total de u$s20.000 millones.

Luis Cubeddu ya está en Buenos Aires para comandar la misión del FMI.

El director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monerario Internacional (FMI), Luis Cubeddu. ya está en Buenos Aires. Lo acompaña, Bikas Joshi, jefe de la misión para Argentina.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según pudo saber Ámbito, ambos funcionarios del FMI ya iniciaron oficialmente las discusiones técnicas de la segunda revisión del acuerdo vigente con el organismo. El dato es que en los próximos días se incorporará el resto de un equipo ampliado, que estará conformado por funcionarios de distintas áreas, integrado por L. Antoun de Almeida, J. Fournier, T. Kass-Hanna, J. Yépez Albornoz -todos del Departamento del Hemisferio Occidental-, C. Gómez Osorio (Departamento de Asuntos Fiscales), G. Otokwala y M. Markevych (Departamento Legal), S. Mulema (Departamento de Mercados Monetarios y de Capital) y M. Ivanyna (Departamento de Estrategia, Políticas y Revisión).

Javier Milei Kristalina Georgieva Se viene una nueva revisión del FMI, clave para el plan económico de Milei. La misión, que también cubre la consulta del Artículo IV, se enmarca en el Servicio Ampliado del Fondo (EFF por su sigla en inglés) aprobado en abril de 2025 por un total de u$s20.000 millones, con un desembolso inicial récord de u$s12.000 millones. En ese acuerdo el Gobierno también pactó revisiones trimestrales posteriores.

Según trascendió, el equipo mantendrá reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili y sus equipos técnicos en el Palacio de Hacienda y el BCRA.

La visita, originalmente programada para fines de enero, fue postergada a febrero por cuestiones de agenda. Ámbito adelantó estos cambios.

Cómo serán los encuentros y la negociación por un eventual waiver Las reuniones tendrán distintos ejes. Por un lado, se evaluará el cumplimiento de metas cuantitativas al cierre de 2025: esto involucra el superávit fiscal primario (cumplido), pero también deberá evaluarse el desvío en la acumulación de reservas internacionales netas (RIN), que cerraron en torno a u$s14.100 millones (en negativo), según datos oficiales del BCRA, muy lejos de la meta flexibilizada de u$s3.300 millones (negativo). Por otro lado, los técnicos del FMI analizarán la dinámica inflacionaria y metodología del IPC, en contexto de la reciente suspensión de la nueva canasta en el INDEC y la salida de Marco Lavagna. A ello se sumará la evaluación de las políticas monetarias, cambiarias (esquema de bandas actualizado) y estructurales (reformas fiscales, pensiones, SOEs y otros benchmarks pendientes). En caso de aprobación satisfactoria –con posible dispensa (waiver) por el incumplimiento en reservas–, se habilitaría un desembolso de aproximadamente u$s1.000 millones, sujeto a la conclusión de las discusiones y aprobación posterior del Directorio Ejecutivo del FMI (prevista para marzo). Fuentes del Gobierno enfatizaron el carácter técnico y constructivo del diálogo, en continuidad con revisiones previas. El FMI viene de confirmar en comunicados recientes el compromiso con el monitoreo continuo del programa. La estadía de la misión completa se extenderá por varias semanas, incluyendo posibles encuentros con actores del sector privado. En paralelo, el BCRA ha reportado compras netas de divisas en lo que va de 2026 (alrededor de u$s1.300 millones acumulados, aunque parcialmente destinados a pagos de deuda), con metas ambiciosas de acumulación para el año (entre u$s10.000 y 17.000 millones, según fuentes), condicionadas a la demanda de pesos y la evolución del tipo de cambio.