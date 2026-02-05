Wael Sawan, CEO global de Shell, negó venta de activos en Vaca Muerta y descartó una salida de Argentina

Wael Sawan calificó de “fake news” las versiones sobre un desprendimiento de bloques en la Cuenca Neuquina y ratificó el interés del grupo por el no convencional. Energy Report accedió a la conversación con analistas e inversores.

Más allá de los ajustes de portafolio a nivel global, el mensaje del CEO de Shell, Wael Sawan, al mercado fue claro: no está vendiendo Vaca Muerta ni planea retirarse del país.

El CEO global de Shell , Wael Sawan , salió a desmentir públicamente las versiones sobre una eventual venta de activos en Vaca Muerta y una posible salida de Argentina. Lo hizo durante la conferencia con inversores y analistas posterior a la presentación de resultados del primer trimestre de 2026, a cuya conversación y transcripción completa accedió Energy Report . Allí, junto a la CFO del grupo, Sinead Gorman , el ejecutivo calificó los rumores como “fake news” y negó que la compañía esté evaluando desprenderse de su participación en la principal formación no convencional del país.

El cruce directo se produjo luego de una consulta de la analista Kim Fustier , quien planteó que Shell estaría “poniendo activos en venta en el mercado, como Vaca Muerta en Argentina”. Sawan derivó la respuesta a su directora financiera: “Dejaré que Sinead comience con la segunda pregunta y corrija ese artículo falso que se publicó” .

A su turno, Gorman fue categórica: “Yo también he leído ese artículo. No creo que hayamos dicho nada sobre ese activo concreto en este momento. De hecho, he leído muchas cosas en el periódico sobre otros activos que, al parecer, también estamos vendiendo y de los que yo no tenía conocimiento”.

Si bien descartaron cualquier decisión específica sobre Vaca Muerta , los ejecutivos sí ratificaron que Shell analiza permanentemente oportunidades de fusiones y adquisiciones a nivel global. “Analizaremos todas las oportunidades para invertir nuestro capital de forma sensata y maximizar el valor. No tenemos vacas sagradas” , señalaron.

Sin embargo, Sawan volvió a destacar el posicionamiento de la compañía en el no convencional y mencionó explícitamente a la Argentina: “Hemos seguido perfeccionando nuestras fortalezas en áreas como el no convencional. Quiero decir, mira lo que estamos haciendo en Groundbirch (Canadá). Mira lo que estamos haciendo en Vaca Muerta”.

Shell es uno de los jugadores históricos del sector energético local: opera en Argentina desde 1914 y desembarcó en Vaca Muerta en 2012, donde hoy es la cuarta productora, detrás de YPF, Vista y Chevron. La compañía controla y opera bloques clave como Cruz de Lorena, Sierras Blancas, Coirón Amargo Suroeste (CASO) y Bajada de Añelo, y cuenta con infraestructura propia, incluida una central de procesamiento en Sierras Blancas que sumó capacidad desde 2021, además de su participación en el oleoducto Sierras Blancas–Allen.

Shell inaguración oleoducto vaca muerta.jpg Shell inauguró el oleoducto de 105 km y de 16 pulgadas de diámetro con un acto en medio del desierto de Vaca Muerta para 500 invitados. La obra incrementó en 125.000 barriles diarios la capacidad de transporte de crudo.

El CEO también remarcó el perfil técnico del portafolio upstream del grupo: “Partimos de una posición en la que tenemos una fortaleza diferenciada en aguas profundas. Y, por supuesto, podemos aprovechar esa fortaleza, pero también tenemos algunas fortalezas reales en un montón de cuencas con un montón de tecnologías en nuestra cartera de petróleo y gas convencional”.

Las declaraciones llegan luego de una nota de Reuters que había informado -citando fuentes cercanas al proceso- que Shell estaría sondeando el mercado para medir interés por sus activos en Neuquén, tras decidir no avanzar en la fase inicial del proyecto Argentina GNL liderado por YPF. Según ese reporte, los bloques podrían alcanzar una valuación de varios miles de millones de dólares, aunque sin garantías de venta. Hoy, esta información quedó desmentida.

Al momento de salir del proyecto de GNL, el propio grupo aclaró: “Shell ha decidido no avanzar con la fase inicial del proyecto de GNL de Argentina. Inicialmente, Shell solo participó en la fase pre-FEED. Seguimos considerando a Argentina como un mercado de crecimiento potencialmente atractivo para la exportación de GNL”.

Shell Argentina en Vaca Muerta: radiografía de sus activos

Con una trayectoria que se remonta a 1914, Shell Argentina ha consolidado su posición en la Cuenca Neuquina, convirtiendo a la formación de Vaca Muerta en un eje estratégico de su portafolio global.

Desde sus primeros pasos en el segmento no convencional en 2012, la compañía ha evolucionado de la exploración a un desarrollo a gran escala, respaldado por una sólida infraestructura y alianzas clave.

El corazón de la operación: áreas bajo control de Shell

La operadora lidera proyectos críticos con una participación mayoritaria, centrando sus esfuerzos en bloques que ya se encuentran en fase de desarrollo masivo. Entre sus activos operados destacan:

Cruz de Lorena (CDL), Sierras Blancas (SB) y Coirón Amargo S.O. (CASO): En estos tres bloques, Shell posee una participación del 90% , compartiendo sociedad con Gas y Petróleo del Neuquén (GyP). Estas áreas cuentan con licencias de desarrollo por 35 años otorgadas en 2015.

Bajada de Añelo (BAñ): Un proyecto clave donde Shell opera con el 50% de participación en sociedad con YPF. Actualmente, este bloque transita su fase de desarrollo con la construcción de una planta de procesamiento con capacidad para 15.000 barriles diarios.

Más allá de sus áreas operadas, Shell mantiene una red de colaboraciones con otros gigantes de la industria en áreas no convencionales:

La Escalonada y Rincón de la Ceniza: Con un 45% de participación, en sociedad con Total Austral (operador) y GyP.

Bandurria Sur: Shell posee el 30% del bloque, operado por YPF en sociedad también con Equinor.

Acambuco: En esta área, la compañía retiene un 22,5% de participación en un consorcio integrado por PAE (operador), YPF, Vista y Pluspetrol.

Capacidad operativa y logística de evacuación

Los datos actuales reflejan el músculo operativo de Shell en Vaca Muerta. Con un total de 930 km² netos de superficie, la empresa mantiene un equipo de perforación (1 rig) operando de manera continua, alcanzando una producción de 54.000 barriles de petróleo equivalente por día (boe/d).

Para respaldar este volumen de producción (Shale oil and gas), la infraestructura de procesamiento ha crecido significativamente:

La combinación de la planta de producción temprana (EPF) y la Central de Procesamiento (CPF) permite procesar hasta 42.000 barriles diarios en el núcleo de sus áreas operadas.

Infraestructura de transporte: Shell lideró la construcción del oleoducto Sierras Blancas – Allen (60% de participación), con capacidad para 125.000 barriles diarios. Además, participa activamente en proyectos estratégicos como los oleoductos Vaca Muerta Norte (13,3%), Vaca Muerta Sur (8%) y el reciente proyecto VMOS, que será vital para la exportación de crudo a través de Punta Colorada a partir de 2026.

Con esta estructura, Shell Argentina no solo asegura su capacidad actual, sino que pavimenta el camino para un crecimiento sostenido en una de las reservas de hidrocarburos no convencionales más importantes del mundo.

Shell reportó ganancias ajustadas

El desmentido se conoció en el mismo encuentro en el que Shell presentó sólidos resultados financieros, aun en un contexto de precios más bajos del petróleo. La petrolera reportó ganancias ajustadas por u$s18.500 millones en 2025 y un flujo de fondos operativos (CFFO) de u$s43.000 millones.

Además, alcanzó u$s5.100 millones en reducciones estructurales de costos -tres años antes de lo previsto- y reafirmó su objetivo de crecimiento superior al 10% del flujo de caja libre por acción hasta 2030.

La compañía distribuyó a accionistas el extremo superior de su rango objetivo (40%-50% del CFFO), respaldado por una recompra de acciones por u$s3.500 millones y un aumento del dividendo del 4%.

Más allá de los ajustes de portafolio a nivel global -incluida la salida del downstream argentino en 2017, hoy en manos de Raízen-, el mensaje hacia el mercado fue claro: Shell no está vendiendo Vaca Muerta ni planea retirarse del país. Por el contrario, el grupo ratificó su apuesta por el no convencional argentino como parte central de su estrategia upstream.