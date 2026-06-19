Vaca Muerta impulsa el récord exportador: combustibles y energía ya explican casi la mitad del superávit comercial

Las ventas externas de combustibles y energía crecieron 167,1% interanual en mayo y alcanzaron u$s1.745 millones. El salto exportador, combinado con una fuerte caída en las importaciones energéticas, consolidó el mayor superávit comercial del año.

Las exportaciones de combustibles y energía crecieron 167,1% en mayo y alcanzaron u$s1.745 millones. El salto energético fue clave para el superávit comercial récord.

El comercio exterior argentino registró en mayo un nuevo hito, pero el dato central ya no pasa únicamente por el agro. La energía volvió a ganar peso dentro de la balanza comercial y se consolidó como uno de los motores principales del ingreso de divisas.

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Según un informe de Qualy Consultora, elaborado en base a datos del INDEC, las exportaciones argentinas alcanzaron en mayo un récord de u$s9.537 millones, con un crecimiento interanual de 34,4%. Ese salto permitió compensar importaciones por u$s6.033 millones, que retrocedieron 7% frente al mismo mes del año pasado, y dejó un superávit comercial histórico de u$s3.504 millones.

El resultado extendió a 30 meses consecutivos la racha de saldo positivo en la balanza comercial. En los primeros cinco meses del año, el superávit acumulado llegó a u$s11.783 millones, muy por encima de los u$s1.883 millones registrados en igual período de 2025.

Dentro de ese desempeño, el rubro Combustibles y Energía fue el más dinámico. Las exportaciones del sector treparon en mayo a u$s1.745 millones, contra u$s653 millones en el mismo mes del año pasado. La suba fue de 167,1% interanual y respondió tanto a una mejora de precios como a un fuerte incremento de las cantidades exportadas.

El informe señala que los precios del rubro aumentaron 50%, mientras que los volúmenes exportados crecieron 78%. El desempeño estuvo impulsado principalmente por mayores ventas externas de petróleo crudo y carburantes, en línea con la expansión productiva de Vaca Muerta y la consolidación de Argentina como exportador neto de hidrocarburos.

Energía gana peso en la balanza comercial

La magnitud del salto energético se refleja en su peso dentro del resultado comercial. Las exportaciones de combustibles y energía de mayo equivalieron a prácticamente la mitad del superávit total del mes.

Si además se descuentan las importaciones de combustibles, que alcanzaron u$s202 millones en mayo, el saldo energético del comercio de bienes se ubicó por encima de los u$s1.500 millones. Eso representa cerca del 44% del superávit comercial mensual.

La tendencia también se observa en el acumulado anual. Entre enero y mayo, las exportaciones de combustibles y energía sumaron u$s6.182 millones, frente a u$s4.272 millones en el mismo período de 2025. El incremento fue de 44,7% interanual.

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En paralelo, las importaciones de combustibles se redujeron de manera significativa. En los primeros cinco meses del año acumularon u$s779 millones, contra u$s1.251 millones del mismo período del año anterior, lo que implicó una baja de 37,8%.

Ese doble movimiento —más exportaciones y menos importaciones— permitió que el sector energético aportara una mejora relevante al saldo externo. El mayor ingreso por ventas de combustibles y energía, junto con el menor gasto en compras externas del mismo rubro, fortaleció la posición comercial del país en un período clave para la acumulación de divisas.

Menos importaciones por mayor producción local

El informe de Qualy destaca que la caída de las importaciones estuvo explicada principalmente por una contracción de las cantidades compradas al exterior. En el caso de combustibles y lubricantes, el ajuste fue el más pronunciado entre todos los usos económicos.

Las cantidades importadas del rubro cayeron 55,3%, como consecuencia de una menor necesidad de compras de energía frente al crecimiento de la producción doméstica.

Ese dato marca una diferencia respecto de etapas anteriores, cuando el aumento de la actividad o las restricciones del sistema energético obligaban a incrementar las importaciones de gas, combustibles líquidos o energía eléctrica, afectando directamente el saldo comercial.

La mejora actual está vinculada con el avance de la producción no convencional en la Cuenca Neuquina, que permitió reducir compras externas y ampliar la disponibilidad de saldos exportables.

El petróleo crudo se consolida entre los principales capítulos exportadores

El crecimiento energético también aparece al observar los principales capítulos de exportación. En el acumulado de los primeros cinco meses de 2026, el petróleo crudo alcanzó ventas externas por u$s3.773 millones, frente a u$s2.248 millones en igual período de 2025.

Con ese resultado, el crudo se ubicó entre los principales complejos exportadores del país, detrás de cereales, grasas y aceites, residuos de la industria alimenticia y material de transporte terrestre.

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La participación creciente del petróleo en el comercio exterior refleja el cambio de escala que está atravesando el sector hidrocarburífero argentino. La producción de shale oil de Vaca Muerta permitió superar las necesidades del mercado interno y avanzar hacia un perfil más orientado a la exportación.

Ese proceso se complementa con inversiones en infraestructura de transporte, almacenamiento y terminales portuarias, destinadas a ampliar la capacidad de evacuación de crudo desde Neuquén hacia los mercados externos.

Un superávit que depende cada vez más de la energía

El saldo comercial de mayo mostró un crecimiento generalizado de las exportaciones, con mejoras en productos primarios, manufacturas agropecuarias e industriales. Sin embargo, el desempeño de combustibles y energía fue claramente el más alto entre los grandes rubros.

Mientras el total exportado creció 34,4% interanual, Combustibles y Energía avanzó 167,1%. En el acumulado anual, el total de exportaciones subió 24,3%, mientras que el rubro energético creció 44,7%.

La diferencia muestra que la energía está ganando participación dentro de la canasta exportadora argentina y empieza a tener un rol más importante en la generación de divisas.

Para el Gobierno, este proceso es clave en la estrategia de fortalecimiento externo. La combinación de mayor producción local, menor dependencia importadora y aumento de las exportaciones permite mejorar el saldo comercial y aliviar la presión sobre las reservas.

Vaca Muerta y el desafío de ampliar la infraestructura

El salto exportador confirma el impacto de Vaca Muerta sobre la balanza comercial, pero también expone el próximo desafío del sector: ampliar la infraestructura para sostener y escalar ese crecimiento.

El aumento de la producción de petróleo y gas exige nuevas obras de transporte, oleoductos, gasoductos, plantas de procesamiento y terminales de exportación. Sin esa infraestructura, el crecimiento productivo puede encontrar límites para transformarse en mayores ventas externas.

En ese marco, proyectos como Vaca Muerta Oil Sur, las ampliaciones de capacidad de transporte y las futuras iniciativas de exportación de GNL aparecen como piezas centrales para consolidar el nuevo perfil energético de la Argentina.

El informe comercial de mayo muestra que ese proceso ya empezó a tener impacto en los números externos. La energía dejó de ser únicamente un factor de costo para la balanza comercial y comenzó a consolidarse como una fuente creciente de divisas.