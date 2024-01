La CAME le pide a Caputo que las pymes no paguen el aumento de las tasas de AFIP

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) le solicitó el jueves al ministro de Economía, Luis Caputo , que se excluya al sector del incremento de las tasas de intereses resarcitorios y punitorios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) . La única herramienta de financiación que tienen las pymes es la de entrar en mora con el Fisco, ya que de esa forma llegan a afrontar todos los gastos del mes.

La palabra de Alfredo González, el presidente de la CAME

El presidente de la CAME, Alfredo González, declaró que ''al momento del vencimiento impositivo la pyme ve si tiene los fondos o no para afrontar el pago. En caso de no tenerlos la única solución es entrar en mora con el organismo de recaudación".