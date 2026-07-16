A solo una hora de CABA: las termas "ocultas" que son ideales para una escapada express + Agregar ámbito en









Un complejo muy cerca de la Capital ofrece paz, piletas climatizadas y bienestar en un ambiente lleno de naturaleza.

Este rincón único es perfecto para una breve escapada y cambiar las energías. Gentileza - Arana Spa Termal

Hoy en día, encontrar un lugar para desconectar de la rutina sin tener que irse muy lejos o salir del país suele ser uno de los principales desafíos para quienes disponen de poco tiempo. Por suerte, en la provincia de Buenos Aires existe una alternativa que permite hacer una escapada y cortar con la rutina en tan solo una hora de ruta.

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Con instalaciones pensadas para descansar y propuestas disponibles durante todo el año, este complejo combina aguas climatizadas, servicios de bienestar y espacios verdes. Además, al estar tan cerca de la Ciudad de Buenos Aires se puede organizar una salida de un día o incluso sumar una noche para extender la experiencia.

El lugar perfecto para desconectar. Gentileza - Arana Spa Termal Dónde se ubica Arana Spa Termal Arana Spa Termal funciona en la localidad de Arana, dentro del partido de La Plata, una zona tranquila ubicada a 60 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. El tiempo estimado de viaje en auto es de una hora, aunque puede variar según el tránsito. El complejo se encuentra sobre calle 17, entre las calles 630 y 634, en un sector lleno de naturaleza que favorece una estadía lejos del movimiento urbano.

Gracias a esa ubicación, muchas personas eligen el lugar para una escapada de fin de semana sin necesidad de planificar unas vacaciones muy extensas. El establecimiento abre durante los fines de semana y ofrece diferentes modalidades de ingreso para quienes buscan disfrutar únicamente de las instalaciones termales o sumar otros servicios disponibles dentro del predio.

Este paraíso de relax está muy cerca de CABA. Gentileza - Arana Spa Termal Qué se puede hacer en Arana Spa Termal La principal atracción del lugar son sus piletas climatizadas, distribuidas entre sectores cubiertos y al aire libre. El circuito está orientado a la relajación y a la hidroterapia, una práctica que busca favorecer el bienestar mediante el uso de agua a temperatura controlada.

Además de las piletas, el complejo ofrece distintos tratamientos corporales para quienes desean completar la experiencia. Entre las alternativas disponibles aparecen: Masajes relajantes

Exfoliaciones corporales

Tratamientos faciales

Camillas térmicas

Sectores de descanso

Áreas semicubiertas para permanecer al aire libre Otra de las opciones consiste en contratar alojamiento dentro del predio, lo que permite convertir la visita en una estadía de uno o más días. La propuesta también incorpora servicios gastronómicos para distintos momentos de la jornada, sumando desayuno, almuerzo o una merienda campestre, según el plan elegido. Este rincón bonaerense está pensado para el relax. Magnific Cómo ir hasta Arana Spa Termal Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido más directo empieza por la Autopista Buenos Aires-La Plata. Luego del ingreso a La Plata, el trayecto continúa por la bajada de la Avenida 520, desde donde se debe tomar la Ruta Provincial 36. El siguiente paso consiste en avanzar hasta la intersección con la calle 630 y continuar por ese camino hasta llegar a calle 17, donde se encuentra el ingreso al complejo. El recorrido completo demanda aproximadamente una hora en condiciones normales de tránsito, por lo que es una opción muy elegida para quienes quieren descansar sin invertir varias horas de viaje.