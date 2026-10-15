La city proyecta una inflación promedio del 2% para los próximos meses y evalúa el impacto de El Niño

Aunque el IPC núcleo volvió a desacelerarse en septiembre, las consultoras advierten que el proceso de desinflación pierde velocidad. Qué factores presionarán hacia el final de este año y principios de 2027.

Advierten que hay una serie de factores que presionarán sobre la inflación en los próximos meses.

La inflación volvió a acelerarse en septiembre y alcanzó el 1,9% mensual , por encima del 1,7% registrado en agosto, aunque en línea con las expectativas de la mayoría de las consultoras. Pese a este incremento, la IPC núcleo dejó una señal positiva al desacelerarse del 1,8% al 1,7%, lo que refleja una leve tendencia bajista. Sin embargo, emergen distintos factores de presión sobre los precios para los próximos meses.

Las perspectivas anticipan un proceso de desinflación más lento de lo esperado. Los analistas proyectan que la inflación podría mantenerse en torno al 2% mensual en promedio, en un escenario en el que los factores estacionales, los ajustes de precios regulados y el fenómeno climático de El Niño aparecen como posibles fuentes de presión, pese a una política monetaria contractiva y las expectativas ancladas hacia adelante.

El dato de septiembre reflejó una mayor aceleración de los precios de alimentos y vivienda. En particular, los alimentos aumentaron un 2% mensual, mientras que los precios de las verduras continuaron con su proceso de normalización.

Un informe reciente de Oxford Economics revisó al alza sus expectativas de inflación para la Argentina en los próximos meses, pese a la leve mejora registrada en la núcleo.

En un informe al que accedió Ámbito, la consultora proyectó que "La inflación mensual promediará el 2,1% durante los próximos seis meses, frente al 1,7% mensual previsto por el consenso del BCRA" .

La estimación se sustenta en la expectativa de que los recortes de subsidios energéticos se reanuden hacia 2027, mientras que el traslado de las bajas internacionales del petróleo a los precios internos sería gradual, a medida que YPF recupere los ingresos perdidos bajo su actual mecanismo de "buffer de precios". De hecho, el Presupuesto 2026 presentado por el Gobierno prevé una reducción en los subsidios a la energía y el transporte, con el objetivo de que las tarifas cubran en promedio más del 88% del costo real de abastecimiento.

A estos factores se suman los componentes estacionales, que podrían mantener la inflación mensual en niveles elevados hacia fines de 2026 y principios de 2027.

Por su parte, Camilo Tiscornia, titular de la consultora C&T, señaló en diálogo con Ámbito que la inflación se movería en un rango de entre el 1,5% y el 2% mensual durante los próximos meses. El economista también identificó al precio de la carne como uno de los factores que podrían ejercer presión sobre el índice hacia el cierre del año.

"Lo otro que hay que batallar a fin de este año es la suba de la carne que tiene un componente estacional, a partir de noviembre y sobre todo diciembre y el comienzo de las vacaciones de verano", agregó.

En relación con este producto, un informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) mostró que, luego del incremento registrado en marzo, los precios de la carne por ahora, tanto en carnicerías como en supermercados se mantienen relativamente estables, pero suelen subir por las fiestas de fin de año.

Informe IPCVA de septiembre

El Niño: ¿cómo podría impactar en la inflación de los alimentos?

Otro de los factores que comienza a ganar relevancia en las proyecciones económicas es el fenómeno climático de El Niño, cuyo impacto sobre la producción agropecuaria y los precios de los alimentos genera distintas interpretaciones entre los especialistas.

Desde Oxford Economics advirtieron que sus efectos sobre la inflación argentina todavía son inciertos y dependerán de la intensidad de las precipitaciones y de sus consecuencias sobre la oferta agrícola.

En ese sentido, señalaron que "las lluvias más intensas podrían mejorar las cosechas y reducir la inflación de los alimentos, pero las inundaciones también podrían generar problemas de oferta. Se espera que el impacto de este fenómeno climático se sienta con mayor intensidad hacia fines de 2026 y principios de 2027".

Sin embargo, un informe publicado a principios de septiembre por S&P Global Market Intelligence planteó un escenario más favorable para Argentina. Según el análisis, las precipitaciones por encima del promedio podrían beneficiar la producción agropecuaria y fortalecer los ingresos provenientes de las exportaciones agrícolas, a diferencia de lo que podría ocurrir en otras economías de América Latina.

En esa línea, el informe sostuvo que "Argentina sería la única economía sin presiones inflacionarias estadísticamente significativas por El Niño, ya que la expansión de la oferta interna de alimentos ayudaría a contener los precios agrícolas".

Por su parte, Tiscornia consideró que, por el momento, no se observa una perspectiva desfavorable para las cosechas argentinas. No obstante, advirtió que el contexto internacional podría generar presiones adicionales sobre los precios locales.

Qué advierten el Banco Mundial y el FMI sobre El Niño y los precios

Los posibles efectos del fenómeno climático también fueron abordados recientemente por los principales organismos multilaterales, que identificaron riesgos para la producción agrícola y los precios internacionales de las materias primas.

En su informe sobre las perspectivas económicas de América Latina y el Caribe, publicado el 6 de octubre, el Banco Mundial advirtió que El Niño podría introducir nuevas presiones inflacionarias en la región, particularmente en los alimentos y la energía.

Según señaló el organismo, el fenómeno "podría generar nuevas perturbaciones en la agricultura y la generación hidroeléctrica, e impulsar al alza los precios de los alimentos y la energía".

El Banco Mundial también alertó que la volatilidad de los precios energéticos podría frenar la desinflación y llevar a los bancos centrales a mantener tasas de interés reales elevadas durante más tiempo, con consecuencias sobre el crédito y la inversión.

En la misma línea, durante la presentación de las perspectivas económicas mundiales de octubre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que los fenómenos meteorológicos extremos asociados con El Niño podrían generar nuevas perturbaciones en los mercados de materias primas y agravar las presiones sobre la oferta.

Si bien ambas instituciones identifican riesgos inflacionarios asociados con las condiciones climáticas, el impacto sobre Argentina todavía no parece ser claro, pero sí la Argentina con una buena cosecha podría mitigar el impacto que sí podrían sufrir otras economías de la región. Más allá de esto, los factores locales siguen presionando, sobre todo en sectores regulados como vivienda que incluyen los servicios públicos, comunicación y salud.