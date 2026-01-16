La Secretaría de Trabajo dispuso extender por cinco días hábiles la conciliación obligatoria en el conflicto laboral que mantienen la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). La prórroga rige hasta el 26 de enero a las 8 y mantiene sin efecto cualquier acción gremial que pudiera impactar en el sistema aeronáutico.
16 de enero 2026 - 14:25
Controladores aéreos: extendieron cinco días más la conciliación obligatoria para frenar los paros
La medida la dispuso la Secretaría de Trabajo. Se busca garantizar la continuidad de los vuelos.
La normativa administrativa habilita una nueva ampliación del período conciliatorio, lo que le permite al Gobierno diferir nuevamente los efectos del conflicto sobre los pasajeros, en caso de que las negociaciones no arrojen resultados inmediatos. De este modo, se busca garantizar la continuidad de los vuelos durante una semana adicional a la ya establecida.
Noticia en desarrollo.-
