La construcción volvió a caer y registró en abril su peor retroceso en más de un año

Entre las empresas dedicadas a obras privadas, el 75,5% considera que la actividad no variará durante el período mayo-julio, mientras que un 15,1% espera una caída y apenas un 9,4% prevé una mejora, según INDEC.

Entre las empresas dedicadas a obras privadas, el 75,5% considera que la actividad no variará durante el período mayo-julio, mientras que un 15,1% espera una caída, según INDEC.

El Índice Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) volvió a caer en abril, en esta oportunidad 4% desestacionalizado , y anotó su mayor retroceso mensual desde marzo de 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) . A nivel interanual, la caída fue del 2,8% y el dato deja entrever que uno de los sectores más golpeados por el ajuste de Javier Milei continúa sin encontrar una recuperación sostenida.

El dato de abril llega luego de que marzo mostrara una leve suba y refleja la volatilidad que atraviesa la actividad. Si bien el acumulado del primer cuatrimestre todavía exhibe una mejora del 2,1% frente al mismo período de 2025, la dinámica mensual evidencia que la recuperación permanece lejos de consolidarse.

" El deterioro de la demanda doméstica se explica, en gran medida, por el deterioro del crédito . El aumento de la morosidad, producto de la fuerte suba de encajes bancarios implementada durante 2025 que elevó las tasas de interés reales, frenó el crédito y la recuperación de la demanda interna. Aunque estas medidas fueron parcialmente normalizadas, sus efectos siguen presentes", destacó Santiago Casas , economista jefe de EcoAnalytics.

Además, "persiste un problema de previsibilidad. Muchas decisiones de inversión continúan postergadas por la incertidumbre respecto del marco político y macroeconómico futuro. La discrecionalidad que caracterizó a la política monetaria en los últimos trimestres y la creciente atención que los agentes económicos comienzan a prestar al escenario político de 2027 dificultan la formación de expectativas de largo plazo. Sin un horizonte más claro para invertir, producir y financiarse, la recuperación seguirá encontrando obstáculos", añadió el economista.

La radiografía de los insumos utilizados por el sector muestra un escenario heterogéneo. Entre los materiales con mayores caídas interanuales sobresalen los mosaicos graníticos y calcáreos (-18,9%), el yeso (-17,5%), las cales (-16,4%), el asfalto (-15,5%) y el cemento portland (-12,7%). También retrocedieron el hormigón elaborado (-10,2%) y los ladrillos huecos (-6,3%), productos habitualmente asociados a obras de mayor escala.

En contrapartida, algunos rubros vinculados a terminaciones y refacciones mostraron mejoras. Las ventas de hierro redondo y aceros para la construcción crecieron 15,7%, las pinturas avanzaron 10% y el conjunto de insumos que incluye grifería, tubos de acero y vidrio para construcción subió 16,1%.

Construcción: se crearon puestos de trabajo y se autorizaron superficies para nuevas obras

Uno de los pocos indicadores positivos fue el empleo registrado. En marzo, último dato disponible, los puestos de trabajo privados en la construcción alcanzaron los 384.157, lo que representó un crecimiento del 2,5% interanual y del 1,6% en el acumulado del primer trimestre.

También mostró una evolución favorable la superficie autorizada para nuevas obras. Los permisos de edificación otorgados en 246 municipios crecieron 14,5% interanual en marzo, mientras que el acumulado del primer trimestre exhibió una mejora del 4,5%.

Sin embargo, la encuesta del INDEC revela que el sector mantiene una mirada prudente sobre el futuro inmediato. Entre las empresas dedicadas a obras privadas, el 75,5% considera que la actividad no variará durante el período mayo-julio, mientras que un 15,1% espera una caída y apenas un 9,4% prevé una mejora. En el segmento de obra pública, el pesimismo es aún mayor: uno de cada cuatro empresarios anticipa una disminución de la actividad.

Consultadas sobre las principales amenazas, las firmas señalaron la caída de la actividad económica, los altos costos de construcción y los problemas en la cadena de pagos.

En paralelo, reclamaron medidas vinculadas a la estabilidad de precios, el acceso al crédito y una reducción de la carga fiscal para impulsar al sector.