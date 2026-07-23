El ecosistema de startups tecnológicas para la construcción gana escala en Argentina

Un relevamiento sectorial identificó 57 startups y empresas contech que ya operan en el país. La industria empezó a incorporar tecnologías para reducir costos, optimizar tiempos y hacer más sustentables los proyectos.

La construcción fue históricamente considerada una de las actividades con menor nivel de digitalización. Pero eso está cambiando.

La industria de la construcción , históricamente considerada una de las actividades con menor nivel de digitalización, comenzó a transitar en Argentina un proceso de transformación tecnológica que ya muestra resultados concretos.

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El primer Mapa del Ecosistema Contech Argentino 2026 , elaborado por el espacio Transformar e Innovar la Industria de la Construcción (TIIC) de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) , identificó 57 startups y empresas tecnológicas que desarrollan soluciones específicas para el sector.

El relevamiento muestra que más del 80% de esas compañías ya cuenta con soluciones implementadas comercialmente o en etapa de expansión, un dato que refleja que la digitalización dejó de ser una tendencia incipiente para convertirse en una realidad en obras públicas y privadas.

La adopción de estas tecnologías responde tanto a la necesidad de aumentar la productividad como a la presión por reducir costos, mejorar la planificación y responder a nuevas exigencias ambientales y de eficiencia energética.

Al momento de presentar el informe, desde la cámara de la construcción explicaron que el mapa fue concebido como una herramienta para visibilizar un ecosistema que hasta ahora aparecía disperso.

Además de identificar startups, el trabajo busca conectar empresas constructoras, proveedores tecnológicos, universidades, centros de investigación, inversores y organismos públicos para acelerar la incorporación de innovación en una actividad caracterizada por procesos productivos que cambiaron poco durante las últimas décadas.

Uno de los aspectos más destacados del informe es la diversidad de tecnologías presentes dentro del ecosistema.

Las soluciones abarcan desde plataformas de Building Information Modeling (BIM) para planificación y diseño digital hasta aplicaciones de Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas (IoT), automatización, robótica, monitoreo remoto de obras, gemelos digitales, nuevos materiales, industrialización de procesos constructivos, impresión 3D, domótica, eficiencia energética y herramientas para la gestión integral de proyectos.

La incorporación de estas tecnologías responde a un problema ampliamente reconocido por organismos internacionales. Diversos estudios de McKinsey & Company, el World Economic Forum y otras consultoras especializadas coinciden en que la construcción figura entre las industrias con menores ganancias de productividad de las últimas décadas.

Mientras sectores como la manufactura o los servicios financieros avanzaron rápidamente en automatización y digitalización, la construcción mantuvo durante años procesos altamente manuales y una baja incorporación de tecnologías de gestión.

En ese contexto, las empresas Contech buscan atacar algunos de los principales desafíos del sector. La utilización de plataformas BIM, por ejemplo, permite integrar en un único modelo digital toda la información del proyecto, reduciendo errores de diseño, evitando interferencias entre especialidades y mejorando la coordinación entre arquitectos, ingenieros y contratistas.

La metodología también facilita la estimación de costos y tiempos, disminuyendo los desvíos presupuestarios que históricamente afectan a las obras.

La inteligencia artificial aparece como otro de los motores de transformación. Las nuevas soluciones utilizan algoritmos para analizar grandes volúmenes de datos provenientes de obras, anticipar retrasos, optimizar cronogramas, administrar recursos, mejorar la logística y detectar riesgos antes de que se conviertan en problemas operativos.

Algunas plataformas también incorporan visión artificial para monitorear el avance físico de las construcciones mediante drones o cámaras instaladas en obra.

La Internet de las Cosas constituye otra de las tecnologías con mayor crecimiento. Sensores conectados permiten controlar en tiempo real variables como temperatura, humedad, consumo energético, movimientos de maquinaria, ubicación de materiales o condiciones de seguridad de los trabajadores. Esa información alimenta plataformas de análisis que facilitan la toma de decisiones y reducen costos operativos.

La sostenibilidad en el centro de la agenda de la construcción

La sostenibilidad representa otro de los ejes del nuevo ecosistema. Muchas startups desarrollan soluciones orientadas a mejorar la eficiencia energética de los edificios, reducir emisiones de carbono, optimizar el uso del agua o incorporar materiales de menor impacto ambiental.

La creciente demanda de certificaciones ambientales, tanto en desarrollos corporativos como residenciales, impulsó la aparición de empresas especializadas en climatización inteligente, automatización de edificios y nuevos sistemas constructivos.

El relevamiento también pone de relieve el crecimiento de modelos colaborativos que complementan la innovación digital.

Uno de los casos destacados es ARGA, un hub de empresas de la construcción ubicado en Coquimbito, Mendoza, que reúne actualmente a 25 compañías sobre una superficie cercana a 60.000 metros cuadrados. El complejo funciona como un mercado de obra donde conviven fabricantes, distribuidores, proveedores de materiales, empresas de logística y compañías tecnológicas.

Según el informe, ARGA comenzó con unas quince empresas y prácticamente duplicó esa cantidad en apenas dos años, consolidándose como un espacio donde la cercanía física facilita el desarrollo de negocios conjuntos, el intercambio de conocimiento y la incorporación de nuevas tecnologías.

Entre las compañías instaladas figuran firmas vinculadas a materiales eléctricos, premoldeados, climatización y soluciones para obras.

Este tipo de iniciativas muestra que la transformación digital no reemplaza necesariamente la interacción presencial, sino que puede complementarse con nuevos modelos de colaboración empresarial.

Para muchas startups que desarrollan soluciones físicas o combinan hardware con software, disponer de espacios donde demostrar tecnologías y trabajar junto a potenciales clientes continúa siendo un factor relevante para acelerar la adopción.

Contech: el ecosistema local y la tendencia global

La evolución del ecosistema argentino también acompaña una tendencia internacional. Durante los últimos años, el segmento contech (empresas que aplican tecnología a la construcción) comenzó a captar crecientes inversiones de capital emprendedor en Estados Unidos, Europa e Israel, impulsadas por la necesidad de modernizar una industria que mueve billones de dólares anualmente.

Empresas dedicadas a la automatización, robótica para obras, software de gestión, construcción modular e impresión 3D recibieron financiamiento por cientos de millones de dólares, mientras grandes constructoras comenzaron a crear fondos corporativos para invertir en innovación.

En Argentina, aunque el mercado presenta una escala mucho menor, el desarrollo del ecosistema coincide con una mayor disponibilidad de talento especializado en software, inteligencia artificial y análisis de datos. La experiencia acumulada por el país en sectores como fintech, agrotech y software empresarial facilita el surgimiento de emprendedores que ahora buscan aplicar esas capacidades al negocio de la construcción.

El marco regulatorio también comienza a incorporar incentivos para la innovación. Desde distintos ámbitos del sector privado se promueve la creación de mecanismos que permitan acelerar la validación de nuevas tecnologías y facilitar su implementación en obras reales.

Al mismo tiempo, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aparece como una señal favorable para proyectos vinculados con infraestructura y tecnología que podrían generar demanda para soluciones desarrolladas localmente.

Especialistas del sector sostienen que uno de los principales desafíos ya no consiste únicamente en desarrollar tecnología, sino en lograr que constructoras, desarrolladores inmobiliarios y proveedores tradicionales incorporen esos cambios dentro de sus procesos habituales.

La transformación cultural representa, en muchos casos, una barrera tan importante como la tecnológica, especialmente en empresas acostumbradas a metodologías de trabajo consolidadas durante décadas.

Según la Cámara, el mapa constituye apenas el punto de partida de un ecosistema que continuará ampliándose en los próximos años. La entidad remarcó que mantiene abierta la incorporación de nuevos emprendimientos tecnológicos con el objetivo de fortalecer una red que permita acelerar la innovación en toda la cadena de valor de la construcción.