La demanda de dinero revivió en mayo: ¿habrá luz al final del túnel?

Lo importante es que el salto que pegó la demanda de circulante no estuvo ligada a los motivos estacionales típicos de mediados y fines de año cuando impacta el efecto del medio aguinaldo. Así por ejemplo, en el bimestre diciembre23-enero24 el circulante en poder del público aumentó, en términos nominales, más de 12% promedio mensual para luego apenas avanzar un 1,5% en febrero, un 4,5% en marzo y 7,7% en abril y un 12,6% en mayo.

Por ende, lo acontecido en mayo marca que es el primer mes desde enero del año pasado que el stock de billetes y monedas en poder del público crece por encima de la inflación.

No hay que perder de vista que la política monetaria con que desembarcó el Gobierno libertario fue una colosal licuación de los pesos que había en la economía. Así se pasó de un nivel de M3 privado de unos $100 billones a precios de hoy a comienzos del 2023 a uno de $76 billones en noviembre pasado y ya en diciembre bajó a $64 billones y llegó a poco más de $56 billones en abril para repuntar en mayo a $58 billones. Esto habla de la magnitud de la “licuadora” que se encendió en el verano pasado.

Demanda de dinero: ¿es sostenible esta recuperación?

Al respecto, Macroview considera que este proceso de desmonetización tiene más similitudes con el de la salida de la convertibilidad 2001/02 que con el de la híper de 1989/90, en el sentido de que el del 2001 se dio durante la corrida bancaria y el corralito originado en aquel momento en que la gente que pudo salir lo hizo y la que no sufrió las consecuencias mientras que en el caso actual todos fueron licuados. Es decir, ahora no se salvó nadie.

¿Por qué es importante esta recuperación? Porque si hay una variable que podría sintetizar el tenor de la caída del nivel de actividad y la recesión, esa muy bien sería la demanda de dinero que como se vio cayó a niveles cercanos a los mínimos históricos.

Ahora bien, ¿esta mejora es algo transitorio o no? Para el economista Rodolfo Santángelo si la mejora de mayo es solo una golondrina que no hace verano entonces no cambia nada este 12%, por eso cautelosamente espera a ver qué pasa en julio, si se mantiene la recuperación o no. Pero destaca que es una pequeña esperanza que aparece en el horizonte porque recuerda que el circulante en poder del público está a la mitad o un tercio de lo que estuvo años atrás.

Por su parte el economista Fausto Spotorno considera que la leve recuperación de la demanda de dinero de mayo no está ligada a nada en especial, sino que es algo inherente a que se va normalizando el proceso inflacionario y, agrega que en la medida en que la demanda de dinero que era excesivamente baja, algo así como 3% del PBI cuando históricamente debería rondar el 8% del PBI, la sola baja de la inflación termina empujando la demanda de dinero hacia arriba.

Con vistas a la hoy lejana salida de la recesión, la reversión de la caída en términos reales del circulante de la gente en mayo es una tenue luz al final del túnel ya que a partir de la caída de la inflación, de la mejora de los salarios, esto puede ponerle un piso al nivel de actividad. Sin duda, para el Banco Central (BCRA) es una buena noticia, no tanto para los planes dolarizadores del Presidente Milei. Pero lo cierto es que es una buena señal y para Santángelo puede llegar a ser un punto un punto de inflexión pero advierte que es muy temprano todavía para sacar conclusiones.

Tanto la gestión de Cambiemos como la de La Libertad Avanza heredaron un bajísimo nivel de monetización de la economía, y solo la habilidad de los hacedores de la política económica con el apoyo de la política podrían activar el círculo virtuoso para revertir la desmonetización de la economía, que no es otra cosa que la inversa de la velocidad de circulación del dinero. Todo plan de estabilización, cuando es creíble, goza de ese beneplácito, de que la demanda de dinero se expanda y la emisión sea genuina. Es sin duda una de las pocas herencias positivas que recibieron ambos gobiernos de parte del kirchnerismo, porque les permite emitir para satisfacer el aumento de la demanda de dinero. Habrá que ver cómo encaja esto en los planes de Milei, quien esbozó un futuro régimen monetario-cambiario sin emisión de pesos.