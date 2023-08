La deuda flotante subió a $1,4 billones (mientras proveedores reclaman el pago de facturas atrasadas)

El incremento de la deuda flotante le permitió al Ministerio de Economía cumplir las metas de déficit fiscal acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el 2022, pero no está claro si eso podrá repetirse ahora. Se trata de gastos que ya se han hecho pero que no se pagaron; erogaciones devengadas que no impactan en la contabilidad que se lleva a cabo para el organismo, porque los funcionarios de Washington solo miran la caja.