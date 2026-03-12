La guerra contra Irán le costó más de u$s11.000 millones a EEUU los primeros seis días, según el Pentágono + Seguir en









Según revelaron fuentes cercanas al Capitolio, esta cifra no incluye muchos costos de operación, por lo que el monto podría seguir elevándose.

Cuánto cuesta el conflicto bélico, a 12 días de haber comenzado. Foto: Departamento de Defensa

A 12 días de haber comenzado la guerra en Medio Oriente, los funcionarios del Pentágono dijeron a los legisladores en una reunión a puertas cerradas que estimaban que el costo de la guerra contra Irán había superado los u$s11.300 millones solo en los primeros seis días.

Esta información fue revelada el martes en el Capitolio según tres personas familiarizadas con la reunión. Sin embargo, la estimación no incluyó muchos costos de operación, como la acumulación de material militar y personal antes de los primeros ataques. En ese sentido, los legisladores estiman que la cifra tendrá un aumento significativo con el correr de los días.

Otras estimaciones sobre la guerra Si bien la cifra que trascendió apunta a ser la oficial, también hubo otras estimaciones sobre el costo de la guerra. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales había estimado que las primeras 100 horas de la operación costaron u$s3.700 millones de dólares, lo que se traduce en u$s891,4 millones diarios. Sin embargo, predijo que el costo disminuirá a medida que Estados Unidos cambie a “municiones menos costosas” y los drones y misiles lanzados por Irán disminuyan.

Guerra en Medio Oriente Donald Trump saludo a militares Foto: White House De hecho, desde ese entonces, el ejército estadounidense anunció que adoptará bombas mucho más económicas, como la Munición de Ataque Directo Conjunto (JDAM). Esto se contrapone con los dichos del senador Mitch McConnell de Kentucky, presidente del subcomité que financia al Pentágono, quien a lo largo de varios gobiernos instó a que Estados Unidos incremente su gasto en la producción de municiones.

Por otra parte, según The New York Times y The Washington Post, funcionarios de defensa habían declarado en recientes informes del Congreso que el ejército usó u$s5.600 millones en municiones en los dos primeros días de la guerra.