"Vamos Boca": Joe Keery, actor de Stranger Things, estuvo presente en la Bombonera

El artista se tomó un momento de sus obligaciones profesionales en el país, será parte del Lollapalooza Argentina con su proyecto musical DJO, para conocer el estadio de Boca Juniors.

El actor estadounidense Joe Keery , conocido por interpretar a Steve Harrington en la serie de Netflix Stranger Things , fue uno de los presentes en el partido Boca-San Lorenzo , en el marco de la fecha 10 de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026.

El artista se tomó un momento de sus obligaciones profesionales en el país, será parte del Lollapalooza Argentina con su proyecto musical DJO , para conocer el estadio de Boca Juniors y ver el partido desde uno de los palcos preferenciales.

Mientras se llevaba a cabo el entretiempo, Keery fue interceptado por el canal oficial del club, quienes le hicieron llegar una tote bag del club.

El actor se está hospedando en el Hotel Faena, ubicado en el barrio de Puerto Madero, y se espera que se quede en el país durante todo el fin de semana.

Cómo es DJO, el proyecto musical de Joe Keery

Desde que la canción "End of Beginning" se viralizó y explotó en plataformas, su proyecto musical DJO viene sumando una ola de nuevos oyentes. En escena, Keery apuesta por un sonido que mezcla synth-pop, guitarras limpias y estética setentera, acompañado de visuales psicodélicos que ya han marcado su presencia en festivales de Estados Unidos. Es un planteamiento distante al personaje que lo hizo famoso, algo que los fans valoran como prueba de su identidad musical fuera de la ficción.

Keery inició su carrera musical como parte de la banda Post Animal, pero fue con DJO y con videos que se viralizaron en internet que terminó construyendo una comunidad propia de oyentes. Bajo este pseudónimo ha lanzado tres discos: "Twenty Twenty" (2019), "DECIDE" (2022) (al que pertenece "End of Beginning") y su más reciente trabajo "The Crux" de 2025.