Beneficios ANSES marzo 2026: cómo obtener hasta $35.000 de reintegro en supermercados y farmacias

El programa ofrece reintegros y promociones exclusivas para que los adultos mayores puedan ahorrar en sus compras diarias, sin gestiones ni trámites adicionales.

Los descuentos se aplican de manera automática al pagar con la tarjeta de débito en la que se perciben los haberes de ANSES.

En medio de una situación económica donde cada peso cuenta, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) busca acompañar a los jubilados y pensionados con oportunidades de ahorro en marzo.

Una de esas herramientas es el programa Beneficios ANSES , que permite acceder a reintegros y descuentos en más de 7.000 comercios adheridos y 12.000 puntos de venta de todo el país.

La propuesta apunta a que los adultos mayores puedan comprar productos esenciales, desde alimentos hasta artículos de farmacia, a precios más accesibles utilizando la tarjeta de débito donde cobran sus haberes. A continuación, conocé los detalles.

Los reintegros y promociones vinculados a jubilados y pensionados suelen aplicarse en una amplia red de supermercados de todo el país. Estas cadenas participan a través de acuerdos con bancos, programas de beneficios para adultos mayores y promociones específicas vinculadas al pago con tarjeta de débito.

Carrefour

Coto

Supermercados DIA

Jumbo

Disco

Vea

La Anónima

Nini

Toledo

ChangoMás

En estos comercios suelen aplicarse ahorros en alimentos, productos de limpieza y artículos de primera necesidad. En algunos casos los beneficios se activan determinados días de la semana, por ejemplo, miércoles o jueves, y pueden variar según la entidad bancaria.

En el sitio web oficial de ANSES, podés conocer el listado completo de las firmas adheridas.

supermercado inflacion precios consumo ventas alimentos Depositphotos

Cómo activar el reintegro de ANSES con tu tarjeta de débito

Beneficios ANSES es un programa de descuentos diseñado por el Ministerio de Capital Humano con el objetivo de cuidar el bolsillo de los jubilados y pensionados. Las promociones se aplican de manera automática al pagar con la tarjeta de débito en la que se perciben los haberes, por lo que no es necesario inscribirse ni presentar cupones.

Una vez realizada la compra, el porcentaje correspondiente del ahorro se devuelve en la cuenta bancaria del titular, si es que no se aplica al ticket en línea de caja. Y, generalmente, se acredita dentro de los días posteriores a la operación.

El sistema también incluye a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Asignaciones Familiares, Pensiones No Contributivas, Prestación por Desempleo o forman parte del programa Progresar.

ANSES

Promociones bancarias: ahorros extra con Banco Nación, Galicia y Supervielle

Entre las ofertas vigentes, se destacan un 10% de ahorro en supermercados y hasta un 20% en farmacias.

A su vez, quienes cobran su prestación a través del Banco Nación pueden acceder a un 5% de reintegro adicional utilizando sus tarjetas de débito o crédito y pagando con QR a través de la aplicación BNA+, utilizando MODO, en las cadenas de compras. Este beneficio tiene un tope mensual de $20.000.

Las cadenas incluidas en esta promoción son Carrefour, Coto, Josimar, ChangoMás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

Por otro lado, si tu entidad es el Banco Galicia, tenés hasta un25% de ahorro y 3 cuotas sin interés con tarjetas de débito o crédito. El límite de reintegro es de$20.000mensuales en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

Persona mayor en el supermercado.webp

El Banco Supervielle, por su parte, cuenta con un esquema de promociones que se concentra en días específicos y distintos rubros de consumo. Los martes, los jubilados que perciben su haber en esta entidad pueden acceder a un 20% de descuento en Jumbo, Disco, Vea y ChangoMás.

Si la compra se realiza con tarjeta de débito física, el tope de reintegro puede llegar a $25.000, mientras que si se utiliza el pago mediante código QR, el límite se reduce a $15.000.

Además, la entidad ofrece 50% de descuento en farmacias adheridas y alrededor de 10% de ahorro en la carga de combustibles, lo que permite sumar beneficios en diferentes gastos cotidianos.

consumo comercio ventas alimentos inflacion supermercados precios.jpg Depositphotos

Topes de reintegro y límites de compra: ¿cuánto se puede ahorrar por mes?

Los programas de beneficios establecen límites para garantizar que el sistema alcance a una mayor cantidad de usuarios. Por ejemplo, un descuento del 20% puede tener un tope de devolución de $5.000 o $10.000 por mes, dependiendo del banco o del comercio.

Cuando se combinan distintas promociones, como reintegros bancarios, descuentos de supermercados y beneficios vinculados a ANSES, el ahorro acumulado puede acercarse a $35.000 mensuales en algunos casos.