Mojtaba Jameneí aseguró que seguirá cerrado el estrecho de Ormuz y amenazó a EEUU: "Vengaremos la sangre de nuestros mártires"

En su primer discurso desde que asumió el poder, Mojtaba Jameneí prometió represalias contra Estados Unidos y advirtió que las bases militares en la región podrían ser atacadas.

El ayatolá Mojtaba Jameneí pronunció su primer mensaje como líder supremo de Irán en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel.

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí , pronunció este jueves su primer discurso desde que asumió el cargo tras la muerte de su padre, Alí Jameneí. En un mensaje desafiante, prometió vengar a los “mártires” iraníes , llamó a la unidad nacional y advirtió que el estrecho de Ormuz seguirá cerrado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El mensaje fue difundido por la televisión estatal iraní y marca la primera aparición pública del nuevo líder desde su designación el fin de semana, en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel. Durante su intervención, Jameneí adoptó un tono duro frente a Washington y sus aliados en la región.

En su discurso, Jameneí prometió continuar con las represalias militares contra Estados Unidos y reiteró que Irán no retrocederá frente a la ofensiva militar que enfrenta.

“Vengaremos la sangre de nuestros mártires” , afirmó el ayatolá en el mensaje televisado, en el que también hizo un llamado a la unidad entre los iraníes frente al conflicto.

El nuevo líder también lanzó una advertencia directa a Washington al afirmar que “todas las bases estadounidenses en la región deben cerrarse inmediatamente, de lo contrario serán atacadas”.

Jameneí advirtió que las bases estadounidenses en la región deberán cerrarse o podrían ser atacadas.

Al mismo tiempo, aseguró que la República Islámica continuará respondiendo militarmente a los ataques que sufre el país.

El estrecho de Ormuz continuará cerrado

Jameneí también confirmó que Irán mantendrá cerrado el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo.

Según explicó, la medida busca presionar a los enemigos de Irán en medio de la guerra. El bloqueo de este paso estratégico genera preocupación en los mercados internacionales debido a su impacto potencial en el suministro global de energía.

Pese a la escalada, el líder iraní sostuvo que Teherán mantiene una política de amistad con los países vecinos y aseguró que los ataques se dirigen únicamente contra bases militares estadounidenses instaladas en la región.

estrecho ormuz iran El líder iraní confirmó que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado como forma de presión contra sus adversarios.

Agradecimiento al ejército y apoyo de aliados regionales

Durante su mensaje, Jameneí también agradeció a las fuerzas armadas iraníes por su desempeño durante el conflicto.

“Quiero agradecer a los valientes combatientes que están haciendo un gran trabajo en un momento en que nuestro país está bajo presión y bajo ataque”, declaró.

El líder supremo también mencionó el papel de los aliados regionales de Irán, al señalar que la resistencia en Yemen “también hará su trabajo” y que grupos armados en Irak “quieren ayudar” a la revolución islámica. Entre los socios regionales de Teherán también mencionó a Hezbolá en Líbano.

Además, envió un mensaje al pueblo iraní al asegurar que los heridos recibirán atención médica gratuita y que el gobierno buscará otorgar compensaciones económicas a quienes sufrieron daños durante la guerra.

mojtba jamenei La aparición pública del líder supremo puso fin a varios días de especulaciones sobre su estado de salud tras los bombardeos en Teherán.

Un líder que habló por primera vez tras días de silencio

La aparición pública de Jameneí puso fin a varios días de especulaciones sobre su situación personal. Desde que fue designado como líder supremo, el ayatolá no había sido visto ni había emitido declaraciones, lo que generó rumores sobre su estado de salud.

Según versiones difundidas por fuentes diplomáticas, Jameneí habría resultado herido durante los bombardeos realizados por Estados Unidos e Israel en Teherán, en el mismo ataque en el que murió su padre.

Su ausencia también coincidió con amenazas del gobierno israelí y del presidente estadounidense Donald Trump, quien llegó a advertir que el nuevo líder iraní “no puede vivir en paz”.

Con este primer discurso, el ayatolá dejó clara su postura frente al conflicto: mantener la presión militar y política contra sus adversarios mientras intenta consolidar su liderazgo dentro de Irán en medio de la guerra.