EEUU desafía a Irán y afirma que es improbable que el barril de petróleo alcance los u$s200

Lo afirmó el secretario de Energía de Estados Unidos luego de la amenaza de Irán. El conflicto continúa y el barril volvió a la línea de los u$s100 por barril.

Los precios del petróleo escalaban un 6% en la jornada, a casi 100 dólares, después de que dos petroleros ardieron en un puerto iraquí tras ser alcanzados por lo que se sospecha que eran barcos iraníes cargados de explosivos. Imagen creada con IA

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo que es poco probable que los precios mundiales del petróleo alcancen los 200 dólares por barril, a pesar de que los barcos siguen bloqueados en el estrecho de Ormuz y de que la guerra en Medio Oriente se ha intensificado.

"Diría que es poco probable, pero estamos centrados en la operación militar y en resolver el problema", declaró Wright a la CNN cuando se le preguntó si los precios alcanzarán los 200 dólares, un nivel al que podrían llegar si la guerra sigue escalando, según afirmó el miércoles un funcionario iraní.

"Prepárense para que el petróleo cueste 200 dólares el barril, porque el precio del petróleo depende de la seguridad regional, que ustedes han desestabilizado", dijo el miércoles Ebrahim Zolfaqari, portavoz del cuartel general del comando militar Jatam al-Anbiya de Teherán.

barco atacado estrecho de Ormuz Armada Real de Tailandia El alza se produjo a pesar de que más de 30 países de la Agencia Internacional de la Energía anunciaron un día antes la mayor reducción coordinada de las reservas mundiales de petróleo, con 400 millones de barriles, de los cuales cerca del 40% procederá de Estados Unidos, el mayor productor petrolero mundial.

La guerra ha obligado a los países del Golfo Pérsico a reducir la producción total de petróleo en al menos 10 millones de barriles por día, lo que supone cerca del 10% de la demanda mundial. La AIE afirmó el jueves que se trata de la mayor interrupción del suministro petrolero en la historia del mercado mundial. Wright también declaró el jueves a la CNBC que la Marina estadounidense no puede escoltar a los barcos a través del estrecho de Ormuz en estos momentos, pero que es "bastante probable" que pueda hacerlo a finales de mes.