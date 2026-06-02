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2 de junio 2026 - 09:50

EEUU redujo los aranceles a productos derivados del aluminio, el acero y el cobre

La medida tendrá vigencia hasta finales de 2027, con el objetivo de "impulsar inversiones a corto plazo que reconstruyan la base industrial" de EEUU.

EEUU reduce aranceles a derivados del aluminio, acero y cobre hasta fines de 2027.

EEUU reduce aranceles a derivados del aluminio, acero y cobre hasta fines de 2027.

Maaden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes un decreto que reduce los aranceles al 15% sobre algunas importaciones de productos derivados del aluminio, acero y cobre, luego de varios meses de especulaciones. La nueva normativa estará vigente a partir de la próxima semana y también contempla una reducción arancelaria al 10% de ciertas importaciones que incluyan un porcentaje mayoritario de acero o aluminio estadounidense.

El decreto explica los productos beneficiarios incluirán ciertos tipos de maquinaria agrícola y equipos residenciales de calefacción, aire acondicionado y ventilación.

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También habilita la posibilidad de que equipos industriales móviles, como topadoras y montacargas, perciban un arancel del 15% "cuando sean importados desde países con acuerdos comerciales que tengan derecho a ese trato", dijo la Casa Blanca en un comunicado.

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La normativa también creó dos nuevas categorías de productos de acero y aluminio, las cuáles mantendrán los aranceles del 25%.

La normativa también creó dos nuevas categorías de productos de acero y aluminio, las cuáles mantendrán los aranceles del 25%.

Nuevas reducciones y nuevas categorías arancelarias

De manera complementaria, se permite que empresas extranjeras puedan beneficiarse de un arancel del 10% si "sus bienes de equipo incluyen al menos ‌un 85% de acero o aluminio estadounidense fundido y vertido, o fundido y moldeado, en peso".

Sin embargo, la nueva normativa creó dos nuevas categorías de productos importados derivados del acero y el aluminio que estarán sujetas a aranceles del 25%: estanterías de acero y planchas ‌litográficas de aluminio.

Los cambios entrarán en vigor para los bienes importados o retirados de depósitos aduaneros a partir del 8 de junio y seguirán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2027 "para impulsar inversiones a corto plazo que reconstruyan la base industrial de la nación".

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