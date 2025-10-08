SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

8 de octubre 2025 - 16:09

La industria anotó un leve rebote en agosto luego de dos fuertes caídas consecutivas

El índice de producción manufacturera (IPI) anotó un leve rebote de 0,6% en agosto tras dos fuertes caídas previas, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Así y todo, aún está debajo de los niveles de abril.

