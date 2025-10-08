El índice de producción manufacturera (IPI) anotó un leve rebote de 0,6% en agosto tras dos fuertes caídas previas, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Así y todo, aún está debajo de los niveles de abril.
La industria anotó un leve rebote en agosto luego de dos fuertes caídas consecutivas
-
Industria textil en crisis: las empresas denuncian que la carga impositiva y la apertura importadora las están asfixiando
-
Cardona admite "problemas coyunturales y estructurales" ante el cierre de fábricas
- Temas
- Industria
Dejá tu comentario