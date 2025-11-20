La serie "House of The Dragon" fue renovada para una cuarta temporada + Seguir en









Además la otra precuela de "Game of Thrones", "Un caballero de los Siete Reinos" fue renovada para una segunda temporada antes de su estreno en HBO y HBO Max.

El universo creado por George R.R. Martin seguirá copando la televisión.

La serie House of the Dragon fue renovada para una cuarta temporada, que se estrenará en HBO en algún momento de 2028

La tercera temporada de la precuela de Game of Thrones repleta de Targaryen llegará a mediados de 2026.

El anuncio de la renovación se produjo durante una presentación de prensa de HBO en Nueva York, donde el director ejecutivo Casey Bloys también anunció que la otra serie precuela de Game of Thrones, la próxima serie Un caballero de los Siete Reinos, también fue renovada para una segunda temporada antes del estreno de su primera temporada el 18 de enero. La segunda temporada está programada para 2027, lo que significa que los fanáticos de Game of Thrones tendrán nuevas producciones desde Poniente cada año hasta 2028.

De qué trata House of The Dragon Basada en la novela "Fuego y sangre" de George R.R. Martin, House of The Dragon sigue a la familia Targaryen 200 años antes de los eventos de "Juego de Tronos". (En otras palabras, unas pocas generaciones antes del nacimiento de Daenerys). Está protagonizada por Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, James Norton, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin y Abubakar Salim.

Ryan Condal es el creador y productor ejecutivo, junto con el cocreador Martin, Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, David Hancock y Philippa Goslett.