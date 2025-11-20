El asado, uno de los rituales más tradicionales de la Argentina, volvió a sentir el impacto de la escalada en el precio de la carne. En las últimas semanas, los valores aumentaron alrededor de un 15%, impulsados por la menor oferta de hacienda, la firmeza del Mercado Agroganadero de Cañuelas y una demanda externa que sigue traccionando.
Carne más cara: ¿Cuánto cuesta hacer un asado hoy en la Argentina?
El aumento del 15% en el precio de la carne volvió a encarecer uno de los rituales más clásicos del país, y los argentinos ya empiezan a buscar precios en las distintas cadenas y carnicerías de barrio.
Aunque los precios mayoristas mostraron estabilidad relativa en algunas jornadas, en los mostradores no se registra una caída en las ventas.
Con este escenario, preparar un asado familiar para 4 o 6 personas se volvió sensiblemente más caro. A partir de los precios relevados por ámbito en cadenas y carnicerías de barrio, se realizó una estimación del costo total, incorporando no solo la carne, sino también pan, verduras, bebidas y postre.
Los precios de la carne en carnicerías y supermercados
Carnicerías de barrio (corte promedio para 4-6 personas):
2 kilos de asado: $33.600
1 kilo de vacío: $19.000
1 kilo de chorizo: $8.500
Una bolsa de carbón o leña: $4.500
Total: $65.600
Si se tomaran los precios de cadenas de carnicería, el costo sería sensiblemente mayor:
1 kg de asado: $17.700-2 kg: $35.400
1 kg de vacío: $24.000
1 kg de chorizo: $11.590
Carbón: $5.500
Total carnes: $76.490
Los acompañamientos y bebidas
1 kilo de pan: $7.500
1 kilo de tomate: $3.840
1 kilo de lechuga: $2.420
4 gaseosas: $11.960 (a $2.990 c/u)
4 cervezas premium: $12.760 (a $3.190 c/u)
2 kilos de helado: $36.000
Total extras: $74.480
El precio final del asado completo
Con estos valores, el costo total estimado para un asado completo para 4 o 6 personas queda de la siguiente manera:
Con precios de carnicería de barrio:
$65.600 (carnes + carbón) + $74.480 (extras) = $140.080
Con precios de cadenas de carnicería:
$76.490 (carnes + carbón) + $74.480 (extras) = $150.970
Hacer un asado familiar hoy en la Argentina supera con facilidad los $140.000 y puede alcanzar casi $151.000, dependiendo del lugar donde se compren los cortes y variaciones propias sobre los gustos y elecciones de los consumidores. Con el incremento de la carne y la presión inflacionaria general, el costo de una comida típica de fin de semana se convirtió en un gasto considerable para los hogares.
