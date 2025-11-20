Carne más cara: ¿Cuánto cuesta hacer un asado hoy en la Argentina?

El aumento del 15% en el precio de la carne volvió a encarecer uno de los rituales más clásicos del país, y los argentinos ya empiezan a buscar precios en las distintas cadenas y carnicerías de barrio.

La carne sufrió un incremento en sus valores

El asado, uno de los rituales más tradicionales de la Argentina , volvió a sentir el impacto de la escalada en el precio de la carne. En las últimas semanas, los valores aumentaron alrededor de un 15% , impulsados por la menor oferta de hacienda, la firmeza del Mercado Agroganadero de Cañuelas y una demanda externa que sigue traccionando.

Aunque los precios mayoristas mostraron estabilidad relativa en algunas jornadas, en los mostradores no se registra una caída en las ventas.

Con este escenario, preparar un asado familiar para 4 o 6 personas se volvió sensiblemente más caro. A partir de los precios relevados por ámbito en cadenas y carnicerías de barrio, se realizó una estimación del costo total, incorporando no solo la carne, sino también pan, verduras, bebidas y postre.

Una bolsa de carbón o leña: $4.500

Si se tomaran los precios de cadenas de carnicería, el costo sería sensiblemente mayor:

1 kg de asado: $17.700- 2 kg: $35.400

1 kg de vacío: $24.000

1 kg de chorizo: $11.590

Carbón: $5.500 Total carnes: $76.490

Los acompañamientos y bebidas

1 kilo de pan: $7.500

1 kilo de tomate: $3.840

1 kilo de lechuga: $2.420

4 gaseosas: $11.960 (a $2.990 c/u)

4 cervezas premium: $12.760 (a $3.190 c/u)

2 kilos de helado: $36.000

Total extras: $74.480

El precio final del asado completo

Con estos valores, el costo total estimado para un asado completo para 4 o 6 personas queda de la siguiente manera:

Con precios de carnicería de barrio: $65.600 (carnes + carbón) + $74.480 (extras) = $140.080

Con precios de cadenas de carnicería: $76.490 (carnes + carbón) + $74.480 (extras) = $150.970

Hacer un asado familiar hoy en la Argentina supera con facilidad los $140.000 y puede alcanzar casi $151.000, dependiendo del lugar donde se compren los cortes y variaciones propias sobre los gustos y elecciones de los consumidores. Con el incremento de la carne y la presión inflacionaria general, el costo de una comida típica de fin de semana se convirtió en un gasto considerable para los hogares.