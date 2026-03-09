Choque fatal en Neuquén: un conductor alcoholizado provocó la muerte de dos policías + Seguir en









El acusado intentó adelantar en un tramo con doble línea amarilla sobre la Ruta Nacional 22 y chocó de frente contra otro vehículo. El Ministerio Público Fiscal lo imputó por homicidio simple con dolo eventual y ordenó su detención preventiva.

Así quedaron los vehículos tras el fatal accidente

Un grave siniestro vial ocurrido en la provincia de Neuquén dejó como saldo la muerte de dos efectivos policiales. El conductor responsable del choque, un joven que manejaba alcoholizado, fue imputado por la Justicia y permanecerá detenido mientras avanza la investigación.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en el kilómetro 1.324 de la Ruta Nacional 22, cuando el acusado, identificado como A.R.D., conducía una Toyota Hilux en la que viajaban también tres jóvenes. Según la investigación preliminar, el conductor intentó realizar una maniobra de sobrepaso en un sector donde estaba prohibido adelantar, señalizado con doble línea amarilla, e invadió el carril contrario.

En ese momento impactó de frente contra una Kia Sorento en la que viajaban tres hombres. Como consecuencia del violento choque murieron Atilio Contreras, de 60 años, y Julián Iván Zúñiga, de 27, ambos integrantes de la Policía. El conductor del vehículo sobrevivió y sufrió lesiones leves.

El conductor de la camioneta dio positivo en alcoholemia Tras el accidente, se realizaron las pericias correspondientes y el test de alcoholemia al conductor de la camioneta arrojó un resultado de 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel ampliamente superior al permitido por la normativa vigente.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal Federico Cuneo, del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, imputó al joven por los delitos de homicidio simple con dolo eventual por las dos víctimas fatales y lesiones graves y leves, también con dolo eventual.

neuquen choque Tras el accidente, se realizaron las pericias correspondientes y el test de alcoholemia al conductor de la camioneta arrojó un resultado de 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel ampliamente superior al permitido por la normativa vigente. El representante del MPF sostuvo que el acusado, al conducir con un alto nivel de alcohol en sangre y realizar un adelantamiento en una zona prohibida, generó conscientemente un riesgo extremo para quienes circulaban por la ruta. Además del conductor del automóvil que sobrevivió al impacto, las tres mujeres que viajaban en la Toyota Hilux también resultaron heridas: dos sufrieron lesiones leves y la restante lesiones de mayor gravedad. Como medida cautelar, la fiscalía solicitó que el acusado permanezca detenido al considerar que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. El pedido fue analizado en la audiencia que encabezó el juez de garantías Eduardo Egea. El magistrado avaló la formulación de cargos presentada por la fiscalía, fijó un plazo de investigación de dos meses y dispuso que el imputado continúe con prisión preventiva por 14 días, mientras avanza la causa judicial.

