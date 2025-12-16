SUAF de ANSES: ya están confirmados los montos de enero 2026 + Seguir en









El organismo previsional informó los montos que obtendrán los titulares en el primer mes del año que viene con aumentos.

Los montos de enero 2026 que cobrarán los titulares de ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los montos de las prestaciones para enero de 2026, con un ajuste del 2,5% según el índice de inflación de noviembre 2025. Este incremento afecta a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, incluyendo la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y la Asignación Universal por Hijo (AUH). Los nuevos valores reflejan el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los beneficiarios.

El Decreto 274/2024 establece actualizaciones mensuales en lugar de trimestrales, lo que permite ajustar los haberes de manera más frecuente. Este mecanismo busca proteger el ingreso de los jubilados y pensionados frente al aumento constante de precios.

Montos de la SUAF de ANSES en enero 2026 Las asignaciones familiares recibieron un aumento del 2,5% en enero de 2026. Los montos actualizados son los siguientes:

Asignación Familiar por Hijo (SUAF - primer tramo) El monto para el primer tramo de la SUAF es de $61.252.

Asignación por hijo con discapacidad (SUAF) Quienes reciben la asignación por hijo con discapacidad cobrarán $199.433,02 en enero de 2026.

Asignación Universal por Hijo (AUH) El valor de la AUH asciende a $125.529,58 por menor a cargo. ANSES paga el 80% del monto total, lo que equivale a $100.423,66, mientras que el 20% restante se abona tras la presentación de la Libreta AUH. AUH por hijo con discapacidad El monto para la AUH por hijo con discapacidad llega a $408.697,46. El pago mensual directo es de $326.957,97, y el 20% retenido se libera al presentar la documentación correspondiente. Pensión para Madres de 7 Hijos Las beneficiarias de la Pensión para Madres de 7 Hijos recibirán $349.303,33 en enero de 2026. ANSES-plata-01.jpg ambito.com Jubilaciones y pensiones de ANSES, también con aumento confirmado Las jubilaciones y pensiones también recibieron un ajuste del 2,5% en enero de 2026. Los montos actualizados quedaron definidos de la siguiente manera: Jubilación mínima : $349.303,33 (con bono de $70.000: $419.303,33)

: $349.303,33 (con bono de $70.000: $419.303,33) Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $279.443,60 (con bono de $70.000: $349.443,60)

: $279.443,60 (con bono de $70.000: $349.443,60) Pensión no contributiva por invalidez o vejez: $279.443,60 (con bono de $70.000: $314.523,04) El bono extraordinario de $70.000 aún no tiene confirmación oficial para 2026, pero se espera que el Gobierno lo mantenga, al menos para quienes cobran la jubilación mínima. De concretarse, los montos totales serían: Jubilación mínima: $419.303,33

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $349.443,60

Pensión no contributiva por invalidez o vejez: $314.523,04