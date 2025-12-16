La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los montos de las prestaciones para enero de 2026, con un ajuste del 2,5% según el índice de inflación de noviembre 2025. Este incremento afecta a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, incluyendo la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y la Asignación Universal por Hijo (AUH). Los nuevos valores reflejan el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los beneficiarios.
SUAF de ANSES: ya están confirmados los montos de enero 2026
El organismo previsional informó los montos que obtendrán los titulares en el primer mes del año que viene con aumentos.
El Decreto 274/2024 establece actualizaciones mensuales en lugar de trimestrales, lo que permite ajustar los haberes de manera más frecuente. Este mecanismo busca proteger el ingreso de los jubilados y pensionados frente al aumento constante de precios.
Montos de la SUAF de ANSES en enero 2026
Las asignaciones familiares recibieron un aumento del 2,5% en enero de 2026. Los montos actualizados son los siguientes:
Asignación Familiar por Hijo (SUAF - primer tramo)
El monto para el primer tramo de la SUAF es de $61.252.
Asignación por hijo con discapacidad (SUAF)
Quienes reciben la asignación por hijo con discapacidad cobrarán $199.433,02 en enero de 2026.
Asignación Universal por Hijo (AUH)
El valor de la AUH asciende a $125.529,58 por menor a cargo. ANSES paga el 80% del monto total, lo que equivale a $100.423,66, mientras que el 20% restante se abona tras la presentación de la Libreta AUH.
AUH por hijo con discapacidad
El monto para la AUH por hijo con discapacidad llega a $408.697,46. El pago mensual directo es de $326.957,97, y el 20% retenido se libera al presentar la documentación correspondiente.
Pensión para Madres de 7 Hijos
Las beneficiarias de la Pensión para Madres de 7 Hijos recibirán $349.303,33 en enero de 2026.
Jubilaciones y pensiones de ANSES, también con aumento confirmado
Las jubilaciones y pensiones también recibieron un ajuste del 2,5% en enero de 2026. Los montos actualizados quedaron definidos de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $349.303,33 (con bono de $70.000: $419.303,33)
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.443,60 (con bono de $70.000: $349.443,60)
- Pensión no contributiva por invalidez o vejez: $279.443,60 (con bono de $70.000: $314.523,04)
El bono extraordinario de $70.000 aún no tiene confirmación oficial para 2026, pero se espera que el Gobierno lo mantenga, al menos para quienes cobran la jubilación mínima. De concretarse, los montos totales serían:
- Jubilación mínima: $419.303,33
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $349.443,60
- Pensión no contributiva por invalidez o vejez: $314.523,04
