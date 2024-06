La inflación le da la primera alegría del año a la FED: antes y después, Wall Street continúa batiendo récords (pero solo sube un puñado de papeles)

Mejoró la marcha de los precios pero, por supuesto, el problema no se esfumó. Mantener por más tiempo las tasas donde las dejó la última suba, en julio del año pasado, es la receta que mejor le sienta a Powell. A Wall Street ya se le pasó el susto de abril. Y no hay esquirlas crediticias.

La paciencia de Jay Powell recogió esta semana su primera recompensa efectiva. Tuvo que esperar hasta ver los registros de mayo , pero valió la pena. Abril ya había exhibido una tenue mejora con respecto al fuerte salto de los precios de enero a marzo, aunque sus números tampoco eran satisfactorios. Si la FED lo rotuló como un progreso fue por conveniencia más que por una verdadera convicción. Simplemente, no está dispuesta a cambiar el dial de la política monetaria de 5,50% (el último retoque de tasas sucedió once meses atrás) aun cuando la data le sea transitoriamente esquiva. La información mes a mes es volátil. Prestarles demasiada atención a sus vaivenes puede inducir a error. Por eso, Powell ignoró el crescendo del primer trimestre, lo cual tampoco es elegante (y debió maquillarse en el discurso oficial). Mayo, por fin, le arrima la coartada perfecta. Y le da la razón.

La inflación, podría decirse a simple vista, se desvaneció. Los precios al consumidor -el índice general- no sufrió variación. Los mayoristas cayeron 0,2%. También retrocedieron los precios de importación (-0,4%) y los de exportación (-0,6%). La merma de los valores de la energía ayudó sobremanera. Y el anuncio sorpresivo de la OPEP plus de moderar sus recortes de producción quita de escena un escenario de pronta recuperación. La inflación, por supuesto, no se esfumó. Subsiste si al promedio minorista se le quita el 16% de las observaciones extremas (+0,1%) o si se toma la medición sin energía ni alimentos (+0,2%). O el valor central que divide todas las variaciones de los precios al consumidor en dos muestras de igual tamaño, la mediana, que aumentó 0,2%. Todas estas mediciones, sin embargo, son las menores de los últimos seis meses. Esto sí es un progreso que no se puede discutir.

Powell abogó por no sobre-reaccionar ante la virulencia imprevista de la inflación a comienzos de año. Y el bimestre abril-mayo confirma que no fue por capricho. Tampoco va a exagerar ahora la relevancia de una descompresión puntual. Mantener por más tiempo las tasas donde las dejó la última suba, en julio del año pasado, es la receta que mejor le sienta. La inflación, dijo Powell en la conferencia de prensa tras la reunión de la semana pasada, es todavía demasiado alta como para ejecutar ya la baja de tasas que anticipa el mapa de puntos. Más informes como el de mayo servirían para desbrozar el camino. O quizás un shock real. “Nuestro plan no es esperar a que las cosas se rompan y después tratar de arreglarlas”. Los 272 mil empleos netos creados en mayo -o los 249 mil en promedio de los últimos tres meses- no sugieren anemia o falta de hierro. Wall Street rompe récord tras récord, antes y después de conocer los números de inflación. Ya se le pasó el susto de abril. Y no hay esquirlas crediticias.