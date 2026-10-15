La inflación mayorista de EEUU se disparó a su nivel más alto desde 2022 por la guerra en Medio Oriente

Los precios al productor de EEUU subieron en septiembre al ritmo más rápido en más de cuatro años, a medida que el aumento de los costos de la energía se propagó por toda la economía estadounidense.

El índice de precios al productor (IPP) de EEUU subió un 1,3% mensual —el mayor aumento desde marzo de 2022— y un 6,3% interanual, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicados este jueves. Excluyendo alimentos y energía, el índice subió un 0,7% el mes pasado y un 5% respecto al año anterior. Las cifras superaron todas las estimaciones del mercado y sumaron más presión a la Reserva Federal (Fed) para subir las tasas por segunda vez al hilo.