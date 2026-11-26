La muerte de una de las mujeres más influyentes de la industria automotriz puso la lupa sobre el patrimonio familiar.

Si bien el número exacto del patrimonio de Martha Firestone Ford no se conoce, se estima en más de mil millones de dólares.

La muerte de Martha Firestone Ford marcó el final de una etapa en la historia de dos de las familias empresariales más reconocidas del mundo. La mujer fue una figura clave en la unión de las dinastías que dieron origen a una de las principales automotrices del mundo y a una histórica empresa de neumáticos.

Su apellido también adquirió protagonismo en el deporte estadounidense . Durante varios años estuvo al frente de los Detroit Lions, una de las franquicias que integran la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), donde sus hijos ocupan distintos cargos directivos. Tras su fallecimiento, la atención se concentró en el patrimonio que acumuló y en el rol que van a tener sus descendientes en los negocios familiares.

Martha Firestone Ford falleció el martes 24 de noviembre, a los 101 años, en su residencia de Michigan. La noticia fue confirmada por los Detroit Lions mediante un comunicado en el que informaron que la empresaria murió acompañada por sus familiares.

Hasta el momento, sus allegados no dieron a conocer la causa de muerte ni informaron si padecía alguna enfermedad. La mujer había cumplido 101 años el pasado 16 de septiembre y seguía vinculada a las actividades de la franquicia deportiva.

Nacida en 1925 en Akron, Ohio, era nieta de Harvey Samuel Firestone , fundador de la empresa de neumáticos que lleva su apellido. En 1946 se graduó en Vassar College y un año después se casó con William Clay Ford, nieto de Henry Ford . La boda tuvo una importante repercusión en Estados Unidos, debido a la posición económica de ambas familias y a los vínculos comerciales que mantenían desde principios del siglo XX.

Durante buena parte de su vida, Martha también participó en organizaciones benéficas e instituciones educativas de Michigan. Su exposición pública aumentó considerablemente en 2014, cuando asumió la conducción de los Detroit Lions tras la muerte de su esposo.

La fortuna Ford

En 2017, Forbes estimó que el patrimonio personal de Martha Firestone Ford superaba los US$1.400 millones, cifra que la ubicaba entre las mujeres más ricas de Estados Unidos. En 2019, la publicación volvió a calcular su riqueza en alrededor de ese monto.

Parte de su fortuna estuvo vinculada con la participación familiar en Ford Motor Company y la propiedad de los Detroit Lions. El equipo de fútbol americano representó una de las inversiones más exitosas de la familia durante las últimas seis décadas.

En 1963, William Clay Ford adquirió el control de la franquicia por US$4,5 millones. Tras su fallecimiento en marzo de 2014, Martha quedó al frente de la organización y mantuvo el negocio bajo el apellido familiar.

En cuanto a la automotriz, los descendientes de Henry Ford conservan una posición privilegiada gracias a un sistema de acciones diferenciadas que les permite mantener una importante influencia sobre las decisiones empresariales.

Según la documentación presentada este año ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), los integrantes de la familia poseen acciones de clase B que les otorgan, en conjunto, el 40% del poder de voto de Ford Motor Company.

La situación de Firestone es diferente. En 1988, la empresa estadounidense de neumáticos fue adquirida por la empresa japonesa Bridgestone mediante una operación de US$2.600 millones. Desde entonces, la marca dejó de estar bajo el control de la familia fundadora.

El patrimonio personal de Martha al momento de su muerte no fue divulgado oficialmente. Las estimaciones anteriores a 2020 corresponden a una etapa en la que todavía era la principal propietaria de los Detroit Lions.

Quiénes son los herederos del imperio de Martha Firestone Ford

Del matrimonio entre Martha Firestone y William Clay Ford nacieron cuatro hijos, quienes actualmente ocupan distintas posiciones dentro de los negocios familiares. La empresaria también tenía 14 nietos y 17 bisnietos.

William Clay Ford Jr. es el descendiente con mayor protagonismo dentro de la industria automotriz. Ocupa el cargo de presidente ejecutivo del consejo de administración de Ford Motor Company y pertenece a la cuarta generación de la familia fundadora.

Por su lado, Sheila Ford Hamp asumió como propietaria principal y presidenta de los Detroit Lions el 23 de junio de 2020, cuando su madre decidió abandonar la conducción de la franquicia. Antes de asumir ese puesto, había ejercido como vicepresidenta de la organización.

Las otras dos hijas de la empresaria, Martha Ford Morse y Elizabeth Ford Kontulis, también son propietarias y vicepresidentas del equipo deportivo. Los cuatro hermanos integran la estructura de conducción de la franquicia.

La sucesión empresarial, por lo tanto, empezó varios años antes del fallecimiento de Martha. Sus descendientes ya tenían responsabilidades en los dos principales negocios que marcaron la trayectoria económica de la familia.