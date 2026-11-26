Una fuerte tormenta golpeó la costa este de EEUU durante Acción de Gracias: cientos de miles de hogares sin luz y vuelos cancelados + Agregar ámbito en









Las ráfagas de viento alcanzaron los 112 kilómetros por hora y provocaron la caída de árboles, inundaciones y cortes de electricidad en varios estados. En Nueva York, las condiciones meteorológicas obligaron a postergar el tradicional desfile de Macy's.

Una fuerte tormenta golpeó la costa este de EEUU durante el Día de Acción de Gracias: cientos de miles de hogares sin luz y vuelos cancelados. BBC

Una fuerte tormenta afectó este jueves a gran parte de la costa este de EEUU, en plena celebración del Día de Acción de Gracias, y provocó importantes complicaciones en los servicios públicos y el transporte. Los intensos vientos, que alcanzaron los 112 kilómetros por hora, derribaron árboles y tendidos eléctricos, mientras que las lluvias generaron inundaciones en distintas zonas costeras.

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El temporal dejó a cientos de miles de usuarios sin suministro eléctrico. Según el sitio especializado PowerOutage.us, durante la tarde casi 200.000 hogares y comercios de Virginia estaban sin luz, mientras que en Maryland la cifra ascendía a otros 177.000. También se registraron decenas de miles de afectados en Pensilvania, Nueva Jersey y Carolina del Norte.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de EEUU (NWS), en distintos sectores de Virginia, Maryland, Delaware, Nueva Jersey, Nueva York y la costa de Nueva Inglaterra se registraron o pronosticaron ráfagas de entre 80 y 112 kilómetros por hora.

Las ráfagas de viento alcanzaron los 112 kilómetros por hora y provocaron la caída de árboles, inundaciones y cortes de electricidad en varios estados. En la ciudad de Nueva York, la Oficina de Gestión de Emergencias informó que los vientos se intensificaron durante la tarde y alcanzaron los 90 kilómetros por hora en el aeropuerto de LaGuardia. Además, las autoridades meteorológicas advirtieron sobre el riesgo de inundaciones costeras debido a la combinación de fuertes vientos y mareas altas, especialmente en comunidades ubicadas en zonas bajas.

El temporal obligó a suspender el desfile de Acción de Gracias de Macy's Uno de los eventos más afectados fue el tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy's, que debía celebrar su edición número 100 este jueves en Nueva York. Ante el pronóstico de condiciones meteorológicas adversas, las autoridades resolvieron postergar el encuentro, una decisión inédita en la historia del evento por motivos climáticos.

La tormenta también provocó complicaciones en el transporte aéreo durante uno de los períodos de mayor movimiento turístico del año en EEUU. Según el sitio FlightAware, hasta las primeras horas de la tarde se habían registrado más de 400 vuelos cancelados y alrededor de 1.600 demoras. Entre los aeropuertos más afectados estuvieron los de las áreas de Washington y Nueva York.

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