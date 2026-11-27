La intrusión en Cloud One fue detectada durante una actualización y provocó interrupciones en el sistema. Por el momento, las autoridades no confirmaron si los atacantes lograron robar información.

La plataforma de computación en la nube más importante de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Cloud One, sufrió un ataque informático que comprometió sus sistemas y podría haber expuesto información militar confidencial. La intrusión fue detectada hace aproximadamente un mes, durante tareas de actualización, y generó interrupciones en distintos servicios.

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Por el momento, no se pudo establecer la identidad de los responsables, el alcance total de la vulneración ni si los atacantes lograron extraer datos de los sistemas afectados.

La información fue revelada por al Agencia Reuters. En respuesta a una consulta del medio, la Fuerza Aérea evitó brindar detalles sobre el episodio: "No comenta sobre la postura de seguridad, las vulnerabilidades ni el estado operativo de redes y sistemas específicos. Continuamente adoptamos medidas prudentes para proteger la información, los sistemas y las capacidades operativas del Departamento (de la Fuerza Aérea)".

El ataque presta particular interés por su objetivo. Creada en 2017, Cloud One fue concebida como una infraestructura unificada para concentrar las necesidades informáticas de la Fuerza Aérea estadounidense. Para eso , integra servicios de cuatro grandes proveedores tecnológicos: Microsoft, Amazon, Oracle y Alphabet.

Sobre esa infraestructura funcionan decenas de aplicaciones vinculadas con tareas administrativas y operativas, desde la gestión de personal y pagos hasta el mantenimiento y la logística militar.

Archivo. Cloud One fue concebida como una infraestructura unificada para concentrar las necesidades informáticas de la Fuerza Aérea estadounidense.

Entre los sistemas que utilizan Cloud One se encuentran el Sistema de Mando y Control basado en la nube de la Fuerza Aérea, que reúne información de radares de defensa aérea y otras fuentes distribuidas por Norteamérica. También opera allí el Sistema Integrado de Municiones de Combate de Teatro, encargado de rastrear bombas y misiles en más de 200 instalaciones de la Fuerza Aérea en distintas partes del mundo, por lo que una brecha de seguridad en dicha plataforma podría generar graves consecuencia en materia de seguridad.

La investigación sobre lo sucedido podría sumar la intervención del Comando Cibernético de Estados Unidos, la unidad militar especializada en ciberseguridad. Según consignó Reuters, los investigadores solicitaron su participación para evaluar los daños.

Las consecuencias del ataque: servicios interrumpidos y restricciones de acceso

La vulneración tuvo efectos sobre distintas operaciones de Cloud One. Según reveló la investigación, tras el hecho se suspendieron los trabajos para trasladar aplicaciones administrativas a la plataforma, una iniciativa que desde hace tiempo forma parte de las prioridades de la Fuerza Aérea.

También quedaron bloqueadas las actualizaciones de las aplicaciones que ya funcionan sobre Cloud One. La restricción impidió que el personal militar instalara correcciones de seguridad, en un momento en que el sector tecnológico enfrenta la aparición de nuevas vulnerabilidades de software. Además, algunos usuarios perdieron sus permisos de administrador, según una quinta fuente.

Según los primeros testimonios, los atacantes habrían aprovechado una vulnerabilidad de software para ingresar al plano de control de la plataforma. Se trata de una capa central desde la que se administran y supervisan los sistemas y servicios conectados.

EEUU y una serie de incidentes digitales

La intrusión en Cloud One se conoce en un contexto de creciente preocupación por los ataques informáticos potenciados por inteligencia artificial. El riesgo es particularmente significativo para las infraestructuras basadas en la nube, debido a la capacidad de los modelos de IA para identificar vulnerabilidades en grandes superficies de sistemas.

El Gobierno estadounidense también tuvo que afrontar las consecuencias de al menos otros seis incidentes cibernéticos divulgados recientemente. Entre ellos se encuentran: