La inflación mayorista fue del 1,6% en febrero y se aceleró por segundo mes consecutivo

En enero el IPIM había aumentado 1,5%. Pese a la aceleración mensual, cabe resaltar también que en los últimos cinco meses el indicador se ubicó por debajo del 2%. En términos interanuales el incremento fue del 32,7%.

El IPC también se aceleró en febrero

La inflación minorista también se aceleró en febrero, desde un 2,2% a un 2,4%, de acuerdo con los datos oficiales del propio INDEC. En este caso la mayor suba fue traccionada por las variaciones en alimentos, particularmente en carnes, y en educación, en el marco del inicio de clases.

De este modo, en los últimos 12 meses el Índice de Precios al Consumidor (IPC) creció 66,9%, más del doble que el IPIM. No obstante, debe aclararse que los índices no son comparables, ya que mientras el primero incluye una canasta de productos mayoritariamente no transables, para los segundos ocurre lo contrario.