Las sorpresas en la lista de Lionel Scaloni: las ausencias de campeones en Qatar y las apuestas por un exBoca y un exLanús + Agregar ámbito en









El técnico de la selección Argentina sorprendió con la lista definitiva y en total serán nueve campeones del mundo que no repetirán convocatoria mundialista

Lionel Scaloni confirmó a los 26 jugadores para el Mundial 2026 y dejó afuera a Marcos Acuña

Lionel Scaloni anunció este jueves la lista oficial de 26 jugadores para disputar el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Una de las sorpresas en la lista es la ausencia de Marcos Acuña por el ingreso de Facundo Medina. Leonardo Balerdi, exdefensor de Boca, y José "El Flaco" López, exdelantero de Lanús, también están presentes. Casi la mitad de los campeones en Qatar 2022 no irán a defender el título.

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Mientras las expectativas en las últimas horas pasaban por quién iba a ocupar los lugares faltantes en el mediocampo, tras la noticia de que Franco Mastantuono no iba a estar, Scaloni decidió dejar afuera al lateral de River Plate, que viene de salir subcampeón del Torneo Apertura y ser el punto más alto del equipo en el año, y parecía uno de los inamovibles. Mientras que Medina parecía un objetivo muy lejano dentro del radar de los hinchas argentinos, el defensor zurdo proveniente del Lens, cedido en el Olympique de Marsella, se ganó un lugar por su polifuncionalidad al poder jugar de líbero o lateral izquierdo, y así poder ser un comodín ante cualquier lesión. Otros que se ganaron un lugar en el sector defensivo fueron Juan Musso, arquero titular del Atlético de Madrid, que ingresó por el retiro de Armani de la selección en 2024, y Leonardo Balerdi, defensor y capitán del Olympique Marsella, que ingresó en el lugar de Juan Foyth, que se rompió el tendón de Aquiles en enero de este año. Además, se excluyó un defensor, pasando de nueve en Qatar 2022, a ocho en la lista definitiva para este Mundial, confirmando la baja de Germán Pezzella.

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En la mitad de la cancha no hay muchos cambios respecto a lo que fue la cita mundialista pasada. Salieron Guido Rodríguez y el "Papu" Gómez, para que ingresen Giovani Lo Celso (Betis), por volver a estar bien físicamente y ser considerado un pilar dentro de la concentración; el "Colo" Barco (Racing de Estrasburgo) y Nicolás Paz (Como), ambos jugadores que sobresalieron en los últimos amistosos de la fecha FIFA pasada. Barco convirtió el último gol en la goleada por 5 a 0 a Zambia, demostrando que puede jugar en todas las posiciones necesarias del mediocampo, mientras que Nico Paz, hijo de Pablo, demostró que haber nacido en España no lo imposibilita de portar la celeste y blanca, y hacerse cargo del equipo ante la ausencia de Lionel Messi. Así lo hizo contra Mauritania, cuando agarró la pelota para patear un tiro libre y de esa forma anotó su primer gol en la selección mayor.

Nico paz y Barco En la delantera es en dónde más cambios se produjeron. Ante la ausencia de Di María por su retiro en la selección, y el nivel irregular de Paulo Dybala y Ángel Correa en sus clubes, Scaloni optó por agregar jugadores más rápidos y desequilibrantes en los costados. Giuliano Simeone y Nicolás González, del Atlético Madrid, se destacan por esas características, además, el técnico siempre tuvo en cuenta a este último como un jugador polifuncional para poder jugar de lateral izquierdo, y se perdió el Mundial pasado por un desgarro en un entrenamiento de la selección en Doha. También se destaca la inclusión de José Manuel López, delantero centro del Palmeiras, quién estaba disputando el puesto mano a mano con Joaquín Panichelli, pero se rompió los ligamentos cruzados en la última fecha FIFA y el exLanús le ganó el lugar en la convocatoria final. tres delanteros