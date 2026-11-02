Después de la visita del Papa, ¿cuál será el próximo feriado en Argentina? + Agregar ámbito en









Antes de que termine el año, noviembre suma jornadas especiales y un fin de semana largo muy esperado.

El calendario todavía esconde nuevos feriados antes de terminar el año. Magnific

El anteúltimo mes del año va a tener varias fechas que modificarán la actividad habitual y permitirán sumar un nuevo fin de semana largo para trabajadores y estudiantes.

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El cronograma va a tener un feriado que abarcará a todo el territorio, pero también otras medidas limitadas a determinados distritos y una última oportunidad para disfrutar de una escapada única durante noviembre.

La visita de León XIV modifica la actividad en distintas partes del país. Magnific Cuándo son los feriados por la visita del Papa a Argentina La llegada de León XIV generará tres feriados especiales consecutivos, aunque no todos tendrán el mismo alcance. El Decreto 1103/2026 estableció el lunes 9 de noviembre como feriado nacional en todo el territorio argentino con motivo de la visita oficial del Sumo Pontífice. El esquema continuará de la siguiente manera:

lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país

martes 10 de noviembre: feriado únicamente en Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

miércoles 11 de noviembre: feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires Las medidas territoriales fueron dispuestas por la organización, seguridad, logística y circulación durante las actividades previstas en cada distrito. Por eso, solamente el lunes 9 tendrá alcance para todos los trabajadores del país.

Noviembre combina fechas nacionales con medidas especiales según cada distrito. Magnific Cuándo cae el próximo feriado nacional y fin de semana largo de noviembre Una vez terminada la agenda de León XIV, el siguiente feriado nacional llegará por el Día de la Soberanía Nacional. La fecha conmemorativa corresponde al 20 de noviembre, pero durante 2026 el descanso se traslada al lunes 23 de noviembre. De esta forma, se conformará otro fin de semana largo de tres días.

La fecha recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845, y forma parte de los feriados trasladables contemplados por el calendario argentino. Después de ese día, no habrá más feriados nacionales durante noviembre. Diciembre tendrá los últimos descansos destacados antes del cierre de 2026. Magnific Los feriados de diciembre 2026 El último mes del año tendrá tres fechas destacadas antes y durante las Fiestas. La primera llegará el lunes 7 de diciembre, establecido como día no laborable con fines turísticos. Al día siguiente será el Día de la Inmaculada Concepción de María, un feriado nacional inamovible. El calendario queda así: lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos

martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

viernes 25 de diciembre: Navidad El lunes 7 y martes 8 van a dar un fin de semana de cuatro días, pero hay una diferencia entre ambas fechas, ya que el 8 de diciembre es un feriado nacional, pero el 7 tiene carácter de día no laborable y en el sector privado la decisión de otorgarlo depende del empleador.