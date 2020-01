La mayor parte de los vencimientos en 2020 será en pesos (57%)

Vale recordar que el Gobierno anunció en diciembre un nuevo reperfilamiento de todos los vencimientos de Letras de corto plazo en moneda extranjera, a la espera de la renegociación de la deuda. Esta medida resultó “en la postergación de pagos en dólares por Letras del Tesoro en poder de tenedores institucionales por u$s 7.470 millones”, destacó la OPC. En el primer semestre del año, los pagos de bonos y letras del mercado bajo legislación local en poder de tenedores privados totalizarían u$s14.444 millones (75% del total), mientras que los correspondientes a bonos ley extranjera serían de u$s2.013 millones.

Por otro lado, para los compromisos en moneda local, el Gobierno está basando su estrategia en refinanciar los vencimientos que se vayan presentando con otros títulos en pesos, con el fin de generar una nueva curva de rendimientos. Por el momento, el oficialismo ha salido a colocar Letras en Pesos con tasa Badlar, denominadas Lebad y ha logrado refinanciar el total de los vencimientos, convalidando a su vez una baja de la tasa de interés. A través de las licitaciones en pesos, el Gobierno también está intentando captar los fondos que van ampliando la base monetaria, a partir de las compras de divisas por parte del Banco Central y de la baja de tasas que viene implementando el organismo.

En principio, el oficialismo no debería tener problemas para refinanciar los vencimientos en pesos, suponiendo una renegociación exitosa de la deuda. En lo que sí deberá trabajar es en lograr captar los pesos que vayan siendo inyectados en la base monetaria, con el fin de evitar una aceleración inflacionaria o una fuerte ampliación de la brecha. Es sabido que la Argentina no podrá hacer frente a los compromisos de deuda en este año, dado que los ingresos provenientes del comercio internacional y del turismo no lograrán compensar las necesidades en moneda extranjera. Es por ello que la renegociación con los acreedores será un fenómeno clave para poder definir el rumbo del país para los próximos años.