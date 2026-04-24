El nadador que llegó a la cima de la empresa más valiosa del mundo: la historia de John Ternus, el nuevo CEO de Apple

Pese a que inició su vida universitaria como deportista, su carrera lo llevó al desarrollo tecnológico y ahora está a cargo de un cargo más que importante.

El flamante CEO de Apple y su particular historia para llegar a la cima de la compañía.

Los grandes imperios suelen beneficiar con millones de dólares a sus principales ejecutivos, en especial en negocios donde el dominio parece absoluto y no asoman rivales en el horizonte. Sin embargo, para sostener esta estructura, se necesitan nombres a la altura de las circunstancias.

Dentro de la historia grande de Apple, muchos ocuparon el cargo de CEO con fracasos y éxitos durante sus gestiones. No obstante, John Ternus llega en un sólido momento financiero de la compañía, con el objetivo de no solo mantener el prestigio logrado en los últimos años, sino de ampliarlo.

John Patrick Ternus nació en 1975 y estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad de Pensilvania. Integró el equipo de natación de la institución y desarrolló un proyecto final centrado en un brazo mecánico de asistencia, un trabajo enfocado en la aplicación práctica del diseño para resolver tareas concretas.

Al terminar sus estudios en 1997, comenzó a trabajar en Virtual Research Systems , una empresa dedicada al desarrollo de hardware de realidad virtual. Participó en proyectos vinculados a visores y dispositivos físicos, en un contexto donde este tipo de tecnología todavía estaba en una etapa inicial.

En 2001 ingresó a Apple para sumarse al equipo de diseño de productos. Sus primeros años estuvieron ligados a desarrollos puntuales, pero con el tiempo fue asumiendo responsabilidades más amplias y para 2005 ya estaba al frente de la ingeniería del iMac G5.

En 2013 fue nombrado vicepresidente de ingeniería de hardware y se ubicó en una posición central dentro del desarrollo de dispositivos, en un momento donde Apple ampliaba su catálogo y consolidaba su ecosistema.

En 2021 asumió como vicepresidente senior de ingeniería de hardware, con control sobre el desarrollo de productos como Mac y iPad. En esa etapa encabezó uno de los cambios más importantes de la compañía en los últimos años: la transición de las computadoras Mac hacia procesadores propios.

Después de más de dos décadas dentro de la empresa, fue elegido para asumir como CEO a partir de este año convirtiéndose en el octavo empleado en ocupar ese cargo en la historia de Apple.

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El patrimonio actual de John Ternus

El patrimonio de John Ternus está estimado en alrededor de 75 millones de dólares. Esa cifra no surge de emprendimientos propios ni de la venta de empresas, sino de su carrera dentro de Apple, donde ocupó cargos ejecutivos durante más de una década.

Desde 2021, como vicepresidente senior, su salario base se ubicó cerca del millón de dólares anuales. A ese ingreso se suman bonos en efectivo y, sobre todo, paquetes de acciones que representan la parte más importante de su compensación. Estas se entregan en distintos plazos, lo que hace que su valor dependa tanto del tiempo como del rendimiento de la empresa en el mercado.

Tim Cook Steve Jobs Forbes Ternus hereda la empresa tras los exitosos pasos de Cook y Jobs. Forbes

Cuáles fueron los demás CEOs de Apple

John Ternus será el octavo CEO de Apple. Antes de él ocuparon el cargo Michael Scott, Mike Markkula, John Sculley, Michael Spindler, Gil Amelio, Steve Jobs y Tim Cook, en una secuencia que refleja distintas etapas de la compañía, desde sus primeros años hasta su consolidación como una de las empresas más valiosa del mundo.

Scott fue el primero en asumir ese rol entre 1977 y 1981, cuándo Apple empezaba a estructurarse como empresa. Luego lo reemplazó Markkula, uno de los primeros inversores, que tomó el control entre 1981 y 1983 tras haber aportado capital en los comienzos del proyecto.

En 1983 llegó Sculley, cuya gestión incluyó el lanzamiento de la Macintosh y el conflicto interno que terminó con la salida de Steve Jobs en 1985. Después lo sucedieron Spindler y Amelio en los años 90, período donde la compañía atravesó dificultades financieras y estuvo cerca de la quiebra.

El regreso de Jobs en 1997 cambió ese escenario, ya que la compañía logró una recuperación sostenida y alcanzó una valoración cercana a los 348 mil millones de dólares. Luego Cook asumió el cargo y llevó a Apple a superar los 4 billones de dólares en valor de mercado.

Sobre esa estructura se posiciona ahora Ternus, que asume la conducción de una empresa que ya está en su punto más alto de valuación y con un modelo de negocio consolidado en múltiples líneas de producto.