CABA: AGIP oficializó un nuevo alivio fiscal en Ingresos Brutos para pequeños contribuyentes

El organismo que conduce Germán Krivocapich publicó una resolución en el Boletín Oficial que promulga las modificaciones al Código Fiscal aprobadas por la Legislatura el año pasado. Quiénes están alcanzados por los cambios.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) oficializó el nuevo beneficio para contribuyentes encuadrados en el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos en la Ciudad de Buenos Aires. El cambio fue sancionado por la Legislatura porteña el año pasado, en el marco de un amplio debate por el Presupuesto 2026 y el paquete fiscal que incluyó a la ley Impositiva , sucesora de la ley Tarifaria.

En la última sesión ordinaria del 2025, llevada a cabo el 27 de noviembre, el PRO, junto con La Libertad Avanza (LLA), UCR, Coalición Cívica y Volvamos Buenos Aires, dieron luz verde a los proyectos presupuestarios e impositivos del alcalde que entre los puntos sobresalientes plantean cambios en el Régimen Simplificado de IIBB.

A iniciativa del ministerio de Haciendo que conduce Gustavo Arengo , y tras modificaciones impulsadas por LLA, se estableció una exención total del pago para trabajadores no profesionales de las primeras tres categorías (A, B y C). Según estimaciones oficiales, el nuevo esquema beneficiará a 118.332 contribuyentes.

Además, fruto del reclamo de La Libertad Avanza y del peronismo, la bonificación del 75% que el PRO proyectaba implementar para las siguientes cuatro categorías, alcanzará a las cinco subsiguientes. El beneficio llegará a otros 28.868 contribuyentes.

Mediante la resolución 28 publicada a fines de enero, el organismo que conduce Germán Krivocapich incorporó el artículo 180 bis al Código Fiscal que contempla una bonificación del 100% del impuesto para los contribuyentes comprendidos en las tres categorías del régimen correspondientes a las menores bases imponibles gravadas. Además, el alivio fiscal también alcanza a las siguientes cinco categorías, sobre las que se dispondrá una exención del 75% de IIBB .

El beneficio previsto en el artículo 180 bis "será reconocido de oficio" a los contribuyentes del Régimen Simplificado de IIBB "cuya actividad económica principal consista en la prestación de servicios, siempre que no registren obligaciones adeudadas en el tributo”, señala el documento publicado en el Boletín Oficial de CABA.

La modificación de IIBB alcanza a trabajadores no profesionales inscriptos en el Régimen Simplificado, un universo total de 147.200 contribuyentes. Entre estos servicios figuran plomería, electricidad y gas, peluquería, centros de estética, administración de consorcios, fotografía y limpieza, entre otros.

El beneficio se otorga de manera automática, por lo que el contribuyente no deberá realizar ningún trámite adicional ante AGIP. Como requisito, no deberá contar con deudas registradas.

Sistema Unificado y escalas de Ingresos Brutos

Desde enero de este año, AGIP se incorporó al Sistema Único Tributario que permite el cobro conjunto del Monotributo nacional con la cuota mensual del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos (RSIB) de CABA, de acuerdo a la Resolución General Conjunta 5.769 suscripta por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el organismo porteño, tal como informó Ámbito.

El objetivo es simplificar la inscripción, el pago y la fiscalización de los pequeños contribuyentes que tributan en forma conjunta al régimen nacional y al local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Según la normativa, los monotributistas con domicilio fiscal en la Ciudad deberán declarar su condición frente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos al momento de adherirse al Régimen Simplificado nacional, lo que permitirá integrarlos al denominado “Régimen Simplificado CABA”. De esta manera, el contribuyente abonará en un solo trámite los componentes correspondientes al monotributo (impuesto integrado, aportes previsionales y de salud) y al tributo local porteño.

Además, mediante la resolución 24 publicada el 16 de enero de este año, AGIP dio a conocer las nuevas escalas del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos que comenzaron a regir a partir del 1 de febrero del 2026.