Se cayó el pase de Edwuin Cetré a Athletico Paranaense y vuelve a Estudiantes

El Pincha confirmó la cancelación de la transferencia definitiva al fútbol brasileño por diferencias de último momento entre los clubes. El delantero colombiano regresará al país y se reintegrará al plantel este lunes.

Edwuin Cetré no seguirá su carrera en Brasil y volverá a ponerse a disposición de Eduardo Domínguez en Estudiantes.

El delantero colombiano Edwuin Cetré regresará a Estudiantes de La Plata luego de que se frustrara su transferencia al Athletico Paranaense de Brasil, operación que estaba prácticamente cerrada y que iba a convertirse en la compra más cara de la historia del club brasileño.

La institución platense informó la decisión a través de un comunicado oficial en sus redes sociales, donde señaló que “se ha dado por cancelada la transferencia definitiva del jugador Edwuin Cetré al Club Athletico Paranaense ”. Según explicaron desde el Pincha, la negociación se cayó por diferencias surgidas en la instancia final del acuerdo entre ambas partes.

En ese mismo mensaje, Estudiantes confirmó que el futbolista regresará al país este lunes para reincorporarse al primer equipo y quedar nuevamente a disposición del cuerpo técnico.

El pase de Cetré estaba valuado en seis millones de dólares, monto que Estudiantes debía repartir en partes iguales con Independiente Medellín, club del que adquirió al delantero en enero de 2024. El colombiano, de 28 años, había viajado la semana pasada a Brasil para realizarse la revisión médica, paso previo a la firma del contrato.

Desde el lado del Pincha se habló de diferencias contractuales de último momento, aunque en Brasil trascendió que el traspaso se habría frenado por observaciones médicas detectadas en los estudios cardiológicos , versión que no fue confirmada oficialmente por el club argentino.

Cetré, cuatro veces campeón con Estudiantes, había sido titular en el empate 1-1 frente a Independiente, pero no integró la convocatoria en la victoria ante Boca para resolver su posible salida. Finalmente, la operación quedó sin efecto y el atacante continuará su carrera en La Plata, al menos por ahora.

Verón, desafiante tras el pasillo a Estudiantes: "¿Nadie salió a pedir que aplaudan fuerte?"

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, publicó una picante historia en sus redes sociales luego del pasillo que le hizo Boca a los jugadores del “Pincha” por su título en el Torneo Clausura: “¿Nadie salió a pedir que aplaudan fuerte?”.

El posteo de la “Brujita" se dio este jueves por la mañana, varias horas después del partido correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el mismo, el ídolo del “Pincha” se cuestionó: “¿ Nadie salió a pedir que aplaudan fuerte? Tampoco a pedir que cumplan ‘el reglamento’… Raro”.

Esta crítica de Verón se debe a que los jugadores de Boca solo hicieron el pasillo aunque no aplaudieron y va de la mano con lo que ocurrió en los octavos de final del Torneo Clausura, cuando los de Estudiantes le dieron la espalda a los de Rosario Central luego de que la AFA inventara el título de Campeón de Liga, lo que derivó en la suspensión de los futbolistas del “Pincha”, aunque finalmente hubo amnistía antes del inicio del Torneo Apertura.

Durante aquel episodio se dio un hecho realmente insólito, ya que la AFA inventó un PDF con un supuesto protocolo de pasillos, aunque en los detalles del mismo se podía comprobar que había sido creado durante el partido ante Rosario Central, lo que desató una enorme polémica.

El partido entre Estudiantes de La Plata y Boca terminó en triunfo por 2-1 para el “Pincha”. Este lunes a las 19:45, el Pincha visita a Defensa y Justicia en Varela.