Donald Trump impulsaría una reserva estratégica de minerales críticos por u$s12.000 millones

El proyecto, bautizado Project Vault, busca contrarrestar el dominio de China en el mercado de tierras raras y otros insumos clave para la industria tecnológica y automotriz.

La iniciativa apunta a asegurar el abastecimiento de litio, níquel y tierras raras en un contexto de alta volatilidad de precios y creciente tensión comercial con China.

El presidente de EEUU, Donald Trump , tiene previsto crear una reserva estratégica de minerales críticos , según personas familiarizadas con el asunto. La inversión inicial sería de unos u$s12.000 millones según reportó Bloomberg este lunes.

La creación de esta reserva, sería otra medida adoptada por Washington para contrarrestar, la supuesta manipulación de precios que impulsaría China, de minerales como el litio, el níquel, las tierras raras y otros minerales críticos. La alta posesión de estas materias por parte del Gigante Asiático, ha obstaculizado durante años a las empresas mineras estadounidenses.

Según la misma Bloomberg que reportó la noticia, esta nueva reserva sería nombrada como Project Vault, y combinaría u$s1670 millones de financiación privada con un préstamo de u$s10.000 millones del Banco de Exportación e Importación de EEUU. Esta inversión inicial sería para adquirir, atesorar y facilitar minerales para empresas tecnológicas, fabricantes de vehículos, entre otras compañías.

Varias empresas de renombre estarían implicadas en el proyecto de inversión privada y pública, que incluyen a General Motors,Stellantis, Boeing, Corning, GE Vernova y Alphabet, según la información.

Por otro lado, las empresas de comercio de minerales críticos son Hartree Partners, Traxys North America y Mercuria Energy Group

Según la información, se espera que las reservas estratégicas abarquen tanto tierras raras y minerales críticos como otros elementos de importancia geopolítica que suelen sufrir una alta volatilidad de precios.

La iniciativa llega en un momento de creciente presión legislativa. El mes pasado, un grupo de senadores republicanos y demócratas de presentó un proyecto de ley para crear una reserva de minerales críticos valorada en u$s2.500 millones, una medida con los mismos objetivos de Trump, de lograr una estabilización en este mercado, muy volátil.

El paso decisivo para el financiamiento podría darse este mismo lunes, cuando el directorio del Banco de Exportación e Importación de EEUU vote la autorización de un préstamo récord a 15 años, cuyo monto superaría el doble de la transacción más grande aprobada hasta ahora por la entidad.

Donald Trump llegó a un acuerdo con India: reducirá aranceles a cambio de compras de petróleo a EEUU y Venezuela

Donald Trump y Nerandra Modi 2.jpg P News

El presidente de EEUU, Donald Trump, llegó a un acuerdo comercial con India para rebajar los aranceles a partir del compromiso del primer ministro indio, Narendra Modi, de dejar de comprar petróleo de Rusia y, en su lugar, comprarlo a Venezuela. El anuncio lo realizó este lunes luego de una comunicación telefónica entre ambos.

El republicano comunicó la reducción del arancel adicional del 25% a los productos indios al 18%. Trump afirmó que que la decisión llegó tras una llamada con Modi, afirmando que India también acordó “reducir a cero sus barreras arancelarias y no arancelarias contra Estados Unidos”, así como comprar “más de u$s500 mil millones en energía, tecnología, productos agrícolas, carbón y muchos otros productos estadounidenses”.

“Por amistad y respeto al primer ministro Modi y, a petición suya, con efecto inmediato, acordamos un acuerdo comercial entre Estados Unidos e India”, publicó el presidente estadounidense, y aseguró que la relación de EEUU con India es "excelente" y "se fortalecerá aún más en el futuro”.

"Fue un honor hablar con el Primer Ministro Modi de la India esta mañana. Es uno de mis mejores amigos y un líder poderoso y respetado de su país", comentó Trump en su cuenta de Truth Social. En la conversación, dialogaron "de muchos temas", dijo el magnate, incluyendo "comercio y el fin de la guerra con Rusia y Ucrania".

El líder indio aceptó el pedido de EEUU de dejar de comprar petróleo ruso y, según anticipó Trump, acordó "comprar mucho más de Estados Unidos y, potencialmente, de Venezuela". "Esto ayudará a poner fin a la guerra en Ucrania, que está ocurriendo ahora mismo, con miles de personas muriendo cada semana", recalcó.