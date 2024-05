La recesión golpea fuerte al bolsillo: los argentinos buscan más promociones y recortan gastos claves del hogar

Además, el informe precisa que quienes más abandonaron estos productos se encuentran los argentinos de nivel socioeconómico alto e individuos mayores a 50 años.

"Los lácteos, la higiene y el cuidado personal son las categorías más castigadas en este aspecto, especialmente en el nivel socioeconómico más bajo en lácteos, y en el medio en higiene. Limpieza es abandonada por mayores de 50 años, pero sin diferencias por edad y los snacks por los de 18 a 29", agrega el informe.

qué dejan de comprar los argentinos.png

Los consumidores buscan más ofertas y se vuelcan a segundas marcas

En este contexto, las empresas comenzaron a generar mayores mecanismos de descuentos para fomentar el consumo. El 95% de los encuestados aprovecha promociones en sus compras, especialmente el 2x1, ya que es la más efectiva para abaratar las compras.

"Unos 7 de cada 10 encuestados declaró que el 2x1 es la promoción que más aprovecha, mientras que otras las utilizan con menos frecuencia, como el porcentaje de descuento con billeteras virtuales o tarjetas bancarias", sostiene la consultora.

Además, al menos 6 de cada 10 consumidores viró hacia las segundas marcas y, en mayor medida, de las propias de cadenas, según el informe.

En ese sentido, los productos que sufrieron mayor migración de primeras a segundas marcas fueron los de almacén, limpieza, higiene y cuidado personal. El segmento Lácteos también se vio afectado, aunque en menor medida ya que es una categoría que se vio directamente abandonada.

En términos de edad, los más propensos a probar productos de cadenas fueron los jóvenes. Incluso, el 52% de los que dijeron volcarse a probarlos, encuentran que les funcionan y, hasta es mejor, que el que usaban anteriormente.

Casi la mitad de los encuestados afirmó recortar servicios hogareños

Pasando a la esfera cotidiana de los consumidores, casi la mitad declaró que tuvo que recortar servicios de su hogar: principalmente el cable operador y los servicios de streaming. Aunque, también 2 de cada 10 mencionaron haber abandonado la medicina prepaga. En este último punto, el informe resalta que "si bien tiene una incidencia baja de recorte, puede haber sufrido cambios en los planes".

qué recortaron los consumidores en sus hogares.png

Las vacaciones también se vieron afectadas por el contexto económico recesivo, ya que sólo el 33% de los encuestados pudo realizar alguna escapada, pero no pudo disfrutarla en su esplendor por los precios excesivos. El resto no pudo viajar por no poder pagar los costos que implicaba moverse.

En este contexto, los argentinos tuvieron que resignar no solo servicios y vacaciones, sino también gastos de indulgencia en un 63%, sobre todo especialmente en ropa, salidas y entretenimiento, dando poco espacio al disfrute.