La economía de Reino Unido creció 0,7% en el tercer trimestre por el impulso de la inteligencia artificial + Agregar ámbito en









La fortaleza del sector de servicios, especialmente la programación informática ligada a la IA, impulsó el desarrollo. Los detalles, en la nota.

Economía británica: Creció un 0,7% en el tercer trimestre, superando el 0,5% del trimestre anterior. Freepik

La economía de Reino Unido creció en línea con las expectativas durante el tercer trimestre, según datos oficiales publicados este jueves, gracias al gasto impulsado por el boom de la inteligencia artificial, el cual ayudó a contrarrestar las repercusiones de la guerra en Medio Oriente.

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El Producto Bruto Interno creció un 0,7% de julio a septiembre, por encima del alza del 0,5% registrada en el segundo trimestre, informó la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

En ese marco, el crecimiento fue motorizado por la fortaleza del sector de servicios, en particular la programación informática, que contriubyó a impulsar el desarrollo durante todo el año, según la dependencia.

"Muchas de las empresas que reportan los mayores aumentos en su facturación se dedican a actividades relacionadas con la inteligencia artificial y la computación en la nube", señaló la ONE.

Motor de crecimiento: La fortaleza del sector de servicios, especialmente la programación informática ligada a la IA, impulsó el desarrollo. I By IMD Spanish El detalle En ese sentido, la semana pasada, el Banco de Inglaterra elevó su pronóstico de crecimiento económico tanto para este año como para el 2027, al citar el empuje de la inversión vinculada a la demanda relacionada con la IA.

En un movimiento sorpresivo tras más de tres años sin modificaciones al alza, la autoridad monetaria incrementó su tasa de referencia y difundió nuevas proyecciones macroeconómicas, en un contexto marcado por la presión inflacionaria global derivada de la suba de la energía. Resiliencia global: A pesar de la guerra en Medio Oriente, el Reino Unido muestra una notable resiliencia económica. "El conflicto en Medio Oriente ha afectado el crecimiento a nivel mundial", pero el país "está demostrando una resiliencia notable", señaló el ministro de Finanzas, John Healey, en respuesta a las cifras del jueves. Junto con los ataques de Ucrania contra refinerías rusas, las interrupciones en el suministro de energía en la región del Golfo —derivadas del conflicto entre Estados Unidos e Irán— provocaron precios récord del diésel a escala global.