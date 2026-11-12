La mansión maldita de las estrellas: Meghan Trainor vende la casa por la que ya pasaron Joe Jonas, Sophie Turner y Zedd

Una residencia exclusiva de California vuelve al mercado despues de aterrar a varios propietarios famosos en pocos años.

La mansión de Hollywood que vende la cantante tiene una historia muy particular.

En Hollywood , las mansiones de lujo suelen cambiar de dueño por montos millonarios , pero pocas acumulan tantos propietarios reconocidos en tan poco tiempo. Una construcción ubicada en uno de los barrios más exclusivos de Los Ángeles llama la atención por la velocidad con la que distintas celebridades decidieron desprenderse de ella.

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La casa cuenta con instalaciones diseñadas para una estrella de la música, como un estudio de grabación, cine privado, espacios recreativos y jardines amplios. De todas formas, sus sucesivos cambios de propietario alimentaron una muy mala reputación , aunque no existe evidencia de que ocurra nada extraño dentro de la residencia.

La propiedad está ubicada en Royal Oaks, un exclusivo sector de Encino, California, y pasó por tres propietarios famosos desde 2019 . Primero perteneció al cantante Joe Jonas y a la actriz Sophie Turner , después al DJ Zedd y, finalmente, a Meghan Trainor y su esposo, Daryl Sabara .

Meghan Trainor cuenta con una destacada trayectoria musical y una importante presencia en el mundo inmobiliario.

La residencia fue construida en 2019 y diseñada por el arquitecto Jae Omar, tiene 1.373 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en un terreno de casi 4.000 metros cuadrados. Entre sus características se destacan:

La casa también dispone de una cocina principal con electrodomésticos Miele y otra independiente, pensada para preparar grandes eventos. Uno de sus espacios más particulares es el bar privado inspirado en los pubs de Chicago , construido por pedido de Joe Jonas.

jardín con campo de práctica de golf y pantalla de proyección

Posteriormente, Zedd incorporó un estudio de grabación y una sala de cine. Pese a estas comodidades, ninguno de sus propietarios famosos permaneció ahí durante muchos años, por lo que le quedó el apodo de mansión "maldita".

Las propiedades exclusivas de Los Ángeles se caracterizan por sus amplios espacios y comodidades. Gentileza - The MLS

De Joe Jonas a Meghan Trainor: La cronología de una compraventa de lujo que desconcierta a Hollywood

La historia de la residencia empezó en 2019, cuando Joe Jonas y Sophie Turner compraron la propiedad recién construida. La pareja, que en ese entonces estaba creciendo familiar y profesionalmente, hizo distintas mejoras en las instalaciones, especialmente en el gimnasio, el spa y el sistema de seguridad.

Sin embargo, en 2021 decidió venderla al productor musical Zedd, cuyo nombre real es Anton Zaslavski. El DJ encontró una propiedad adecuada para su carrera, ya que además de contar con amplios espacios para recibir invitados, pudo transformar parte de la residencia en un estudio profesional para producir música.

Pero su permanencia también fue breve, y en 2023 adquirió otra mansión de Encino, conocida como "Odin", de 1.670 metros cuadrados, y comenzó a preparar la venta de su anterior vivienda. En enero de 2024, Zedd publicó el inmueble en el mercado inmobiliario y cuatro meses después concretó la operación con Meghan Trainor y Daryl Sabara.

La cantante, conocida mundialmente por "All About That Bass", encontró en la casa un espacio que tenía instalaciones musicales y numerosas comodidades familiares. La pareja también contaba con otras propiedades en Los Ángeles y buscaba expandir su patrimonio inmobiliario.

En noviembre de 2026, apenas dos años y medio después de adquirirla, Trainor y Sabara volvieron a poner la residencia a la venta. El motivo exacto de la decisión no fue comunicado públicamente.

El mercado inmobiliario de lujo atrae a famosos que buscan privacidad y confort en sus residencias. Gentileza - Simon Berlyn

¿Cuánto pide Meghan Trainor?: Los números detrás de la millonaria venta que busca dejar ganancia

Meghan Trainor y Daryl Sabara piden u$s17.995.000 por la mansión, ya que se trata de una de las propiedades más exclusivas de Encino. La pareja había comprado la vivienda a Zedd en mayo de 2024 por u$s17.125.000, por lo que si logra venderla al precio publicado, obtendría una ganancia de u$s870.000. A pesar de la mala fama, el precio de la mansión subió con los años:

2019: Joe Jonas y Sophie Turner compraron la mansión por u$s14,1 millones

2021: la vendieron a Zedd por u$s15,2 millones

2024: Meghan Trainor y Daryl Sabara la adquirieron por u$s17,125 millones

2026: la pareja publicó la residencia por u$s17,995 millones

Sin embargo, esto no garantiza una ganancia real, ya que a los valores de la operación deben descontarse las comisiones inmobiliarias, los impuestos, los gastos de mantenimiento y las posibles inversiones realizadas en reformas.

De hecho, Trainor ya atravesó una experiencia similar con otra mansión de Encino, en diciembre de 2020, la artista y su esposo compraron una propiedad por u$s6,55 millones. Después de hacer una renovación, intentaron venderla en junio de 2024 por u$s11,995 millones.

La residencia permaneció casi dos años en el mercado y sufrió varias reducciones de precio, pero en abril de 2026, se vendió por u$s6,835 millones. El importe quedó u$s5,16 millones por debajo del precio inicialmente solicitado y apenas u$s285.000 por encima de la inversión original, sin considerar gastos ni mejoras.