Plazo fijo en dólares: cuánto gano al invertir u$d 3.000

Antes de invertir los dólares, vale la pena comparar cuánto paga cada banco y qué ganancia se puede conseguir.

El dólar sigue siendo una de las monedas más elegidas por los argentinos para guardar sus ahorros.

El plazo fijo en dólares es una alternativa para quienes tienen ahorros en moneda extranjera y quieren obtener una ganancia sin necesidad de cambiarlos a pesos. Aunque los intereses suelen ser bajos, permite conocer desde el primer momento cuánto dinero se recibirá al finalizar el período elegido.

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Con una inversión de u$s3.000 , la ganancia puede variar según el banco y la cantidad de días que permanezca depositado el dinero. Por eso, conviene comparar las opciones disponibles antes de decidir dónde colocar los ahorros.

Los intereses que ofrecen los bancos por los depósitos en dólares pueden variar considerablemente. Para compararlos, se utiliza la Tasa Nominal Anual, conocida como TNA, que permite calcular el rendimiento según el plazo de inversión.

Las tasas de interés pueden variar bastante y modificar la ganancia que se obtiene al finalizar la inversión.

Bancor ofrece una TNA del 1,80% para colocaciones a 30 días, una de las más altas del mercado. Por su parte , Banco Nación, Banco Provincia, Galicia y Macro pagan un 1,25%, al igual que Banco Piano y Banco Hipotecario.

Otros bancos presentan porcentajes inferiores. BBVA ofrece una TNA del 1%, mientras que Credicoop paga el 0,40% y Santander apenas el 0,05% . Estas cifras corresponden a operaciones realizadas por canales digitales y pueden cambiar con el tiempo.

Antes de depositar el dinero, conviene consultar las condiciones de cada entidad, ya que algunas ofrecen mejores rendimientos para plazos más largos. También es importante tener en cuenta que, en la modalidad tradicional, los fondos no pueden retirarse antes del vencimiento.

Los depósitos a 60 y 90 días ofrecen otra posibilidad para quienes pueden dejar sus ahorros invertidos durante más tiempo. Freepik

Lo que se obtiene en un plazo fijo de u$d 3.000 durante 30 días

Para calcular cuánto se gana al invertir u$s3.000 durante 30 días, se debe tomar la tasa anual ofrecida por el banco y aplicar la proporción correspondiente al período elegido. De esta manera, es posible conocer los intereses antes de realizar el depósito.

En Banco Nación, con una TNA del 1,25% para operaciones digitales, el rendimiento sería de aproximadamente u$s3,08. Esto significa que, al finalizar el plazo, el ahorrista recibiría un total de u$s3.003,08.

Si se elige Bancor, que ofrece una tasa del 1,80%, la ganancia ascendería a u$s4,44, por lo que el monto final sería de u$s3.004,44. En cambio, con el 1% de BBVA, los intereses serían de u$s2,47 y se cobrarían u$s3.002,47 en total.

Aunque las diferencias parecen pequeñas, muestran cómo influye la elección del banco en el resultado. En todos los casos, el capital permanece en dólares y los intereses se cobran en la misma moneda.

Cuánto se gana en 60 y 90 días

Extender el plazo de inversión permite obtener mayores intereses. Además, algunos bancos ofrecen tasas más altas para quienes deciden mantener sus ahorros depositados durante más tiempo.

Por ejemplo, Banco Nación ofrece una TNA del 1,50% para operaciones digitales a 60 días. Con una inversión inicial de u$s3.000, la ganancia sería de u$s7,40, por lo que al vencimiento se recibirían u$s3.007,40.

Si el depósito se realiza a 90 días, la tasa asciende al 1,90% anual. En ese caso, los intereses alcanzarían aproximadamente u$s14,05, lo que dejaría un total de u$s3.014,05 al finalizar los tres meses.

Estos cálculos corresponden a una única colocación, sin renovaciones intermedias. El rendimiento queda establecido al constituir el depósito, por lo que los cambios posteriores en las tasas no afectan los intereses acordados.