CABA proyecta finalizar las obras en el Autódromo en marzo del 2027 y sueña con el regreso de la Fórmula 1

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, recorrió las tareas de renovación en el circuito para recibir al MotoGP en abril. La administración capitalina aspira a realizar las transformaciones necesarias para a futuro recibir a la Fórmula 1.

El Gobierno porteño avanza con la renovación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez con el objetivo de recibir al MotoGP en abril del año próximo y de albergar en un futuro a la Fórmula 1 . La Ciudad avanza en tiempo y forma con el asfaltado de la pista, la instalación de defensas y la estructura del túnel que va a comunicar con el paddock. Según informaron, esperan terminar con la obra en marzo.

El plan de la administración de Jorge Macri es estrenar internacionalmente las refacciones con la vuelta después de 28 años del Gran Premio de Motociclismo que se llevará a cabo entre el 9 y el 11 de abril, en lo que será la cuarta fecha de la temporada 2027. Para ello, prevén ir culminando por etapas las obras que quedan.

El GCBA estima finalizar en enero el edificio de boxes. En febrero culminarán las tareas de asfaltado de la pista y en marzo se finalizará el túnel que lleva al paddock y la pintura de pista. La ejecución de este plan de obras está a cargo de la empresa estatal porteña Autopistas Urbanas SA (AUSA), a cargo de Juan Pablo Fasanella, que tiene en proceso licitatorio otras etapas del proyecto.

El asfaltado de la pista comenzó en octubre. CABA reveló que para cumplir con el cronograma los trabajos avanzan con tres grupos de operarios trabajando simultáneamente, con 12 equipos de gran porte. Cada grupo está compuesto por un camión que transporta el asfalto caliente, una pavimentadora terminadora de asfalto y dos rodillos (tipo aplanadoras). La obra contempla tres capas de asfalto.

“Queremos tener un circuito que puede albergar distintas formas de deporte motor como pasa en el mundo. El MotoGP va a ocurrir en abril pero el gran objetivo nuestro es traer a la Fórmula 1 de nuevo a la Argentina”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien recorrió las obras junto al secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes y al presidente de AUSA.

Para albergar al Gran Premio de Motociclismo y soñar con la Fórmula 1, el Autódromo requería una renovación integral con un circuito nuevo pensado para ambas categorías. "Necesitábamos un circuito nuevo, repensado, con ingeniería preparada para la Fórmula 1 actual, pero además con un diseño de Autódromo que permita recibir todos los eventos que ocurren alrededor de la Fórmula 1, que es uno de los grandes eventos de entretenimiento en el mundo", expresó.

Además de la relevancia deportiva que implicaría contar con la máxima categoría del automovilismo en la Ciudad, el jefe de Gobierno también remarcó el impacto económico que generaría. Y puso como ejemplo a ciudades como Madrid, Miami, México DF, San Pablo donde genera un movimiento económico de entre los u$s450 y los u$s750 millones en una semana. "Queremos volver a poner a esta ciudad maravillosa y este Autódromo en la agenda mundial de las carreras”, resaltó Macri.

El avance de las obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. GCBA

Los avances de la obra en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez

En el marco de las obras, CABA reveló los avances en el circuito. La recta opuesta y los sectores de las curvas 7, 8, 9, 10, 11 y 12 ya tienen colocada la primera capa de asfalto. En la pavimentación se utilizó el sistema SmoothRide, que permite controlar con precisión la ejecución del diseño del circuito desarrollado por el ingeniero Hermann Tilke.

En paralelo, se instalaron 1.700 metros de defensas de seguridad Debris Fence. Ahora avanzan con el proceso de homologación de las barreras y con la instalación de barreras Flexbeam de triple hoja.

La Ciudad dio a conocer que finalizó la excavación del túnel que conectará el acceso de avenida Roca con el paddock. El paso a nivel tendrá aproximadamente 400 metros de extensión, circulación vehicular en ambos sentidos y una pasarela peatonal accesible. Y una altura libre de paso de 4,60 metros. La nueva conexión cruza por debajo de la recta principal del circuito, antes de la curva 1 y su construcción requirió más de 7.500 metros cúbicos de hormigón en la estructura y se excavaron 25.000 m³ de tierra.

En cuanto a los trabajos de infraestructura hidráulica de la pista, informaron que están próximos a finalizar. Mientras que el terraplén correspondiente a la horquilla de Fórmula 1 registra un avance superior al 60%.

Con el objetivo de recibir a la Fórmula 1, Jorge Macri le presentó el viernes pasado al presidente y CEO de la máxima categoría, el italiano Stefano Domenicali, la propuesta para que la Ciudad vuelva a recibir un Gran Premio en el renovado Autódromo de Buenos Aires. El encuentro en el circuito de Interlagos (San Pablo), donde se corrió el Gran Premio de Brasil, fue un paso importante en el anhelo de la Ciudad de concretar un evento histórico.

“Este es el trabajo que iniciamos a partir de la reunión con Domenicali, que fue buena, y donde se empezó a ver un horizonte. Estamos trabajando con los equipos como venían haciendo, fortificando temas más puntuales, y con la intención de llegar a marzo con algo más concreto. Hablamos de una reserva de fecha, son 5 años de contrato, sin detalle sobre cuándo se podría hacer la carrera”, sostuvo el secretario Turnes.

Cómo sigue el plan de obras

Una de las licitaciones lanzadas contempla la construcción de un nuevo cerco perimetral. El actual alambrado será reemplazado por un cerramiento rígido de hormigón, compuesto por sectores premoldeados permeables y otros realizados con bloques de hormigón.

La intervención también prevé la renovación de los accesos existentes y la incorporación de dos nuevos ingresos en Avenida 27 de Febrero (en el sector del talud) y en Avenida Roca al 5.900. Las otras licitaciones en marcha son para la renovación de sanitarios y la puesta en valor de las tribunas existentes.

El circuito para MotoGP tendrá una longitud de 4,3 km, un ancho máximo de 18 metros en la curva 1 y un mínimo de 12 metros. A lo largo de la traza habrá un total de 14 curvas (9 a la derecha y 5 a la izquierda) y la longitud de ambas rectas será de 740 metros. El tiempo de recorrido por cada vuelta es de 82 segundos y la velocidad máxima será superior a los 330 km/h y un promedio de 185 km/h.

En tanto que el trazado para la Fórmula 1 tendrá una distancia de 4,87 km. El ancho máximo y mínimo de las curvas será el mismo que para el MotoGP, pero tendrá una curva más (15). La longitud de ambas rectas será de 980 metros y se estima que cada vuelta tendrá un tiempo de duración de 72 segundos. La velocidad máxima será superior a los 340 km/h y un promedio de 240 km/h.